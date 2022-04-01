https://ria.ru/20220401/belgorod-1781221796.html
В Сети появились видео с пролетом вертолета ВСУ в Белгородской области
В Сети появились видео с пролетом вертолета ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 01.04.2022
В Сети появились видео с пролетом вертолета ВСУ в Белгородской области
В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолета украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:36
2022-04-01T10:36
2022-04-01T10:43
происшествия
белгородская область
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
украина
ми-24
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолета украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде.О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: по его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.В паблике "Авто Белгород" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наружного видеонаблюдения, где видно, как рано утром два вертолета отстрелялись по нефтебазе. На другом видео показан уход одного из вертолетов на малой высоте над домами в частном секторе.В местных Telegram-каналах утверждается, что один из двух ударных вертолетов Ми-24 украинских войск улетал над поселками Майский и Репное в сторону города Шебекино.Белгородская область имеет границы с Луганской, Сумской и Харьковской областями Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, украина, ми-24
10:36 01.04.2022 (обновлено: 10:43 01.04.2022)
В Сети появились видео с пролетом вертолета ВСУ в Белгородской области
В Сети появились видео с пролетом украинского вертолета Ми-24 в Белгородской области