https://ria.ru/20220401/belgorod-1781217520.html

В Белгороде сообщили об обстреле типографии

В Белгороде сообщили об обстреле типографии - РИА Новости, 01.04.2022

В Белгороде сообщили об обстреле типографии

Типографию обстреляли в Белгороде утром в пятницу, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе, рассказала РИА Новости сотрудница... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:16

2022-04-01T10:16

2022-04-01T10:26

происшествия

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Типографию обстреляли в Белгороде утром в пятницу, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе, рассказала РИА Новости сотрудница типографии."Да, нас обстреляли, мы сейчас на месте... Как нам сказали сотрудники МЧС, которые приезжали, что это были вертолеты и с них стреляли ", - сообщила она.По ее словам, на месте был сотрудник - юрист. "Адвокат сидел за компьютером, ночью работал, он встал за кофе, но если бы не встал, умер бы - у него прострелен монитор", - заявила собеседница.Кроме того, повреждено оборудование, прострелены окна, добавила она.Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.

https://ria.ru/20220401/spravka-1781213085.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде