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Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену" - РИА Новости, 01.04.2022
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Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"
Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену" - РИА Новости, 01.04.2022
Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"
В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:03
2022-04-01T09:03
происшествия
вячеслав гладков
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов."В "Белгород Арене" встретили первый автобус с жителями - 19 человек, из них - 5 детей", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода Иванов уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде
09:03 01.04.2022
 
Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"

Первый автобус с жителями расположенных рядом с нефтебазой улиц прибыл в "Белгород Арену"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюди в автобусе
Люди в автобусе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди в автобусе. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов.
"В "Белгород Арене" встретили первый автобус с жителями - 19 человек, из них - 5 детей", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода Иванов уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородУдар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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