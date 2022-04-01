https://ria.ru/20220401/belgorod-1781205776.html

Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"

Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену" - РИА Новости, 01.04.2022

Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"

В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:03

2022-04-01T09:03

2022-04-01T09:03

происшествия

вячеслав гладков

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов."В "Белгород Арене" встретили первый автобус с жителями - 19 человек, из них - 5 детей", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода Иванов уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.

белгород

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вячеслав гладков, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде