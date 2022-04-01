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Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"
Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену" - РИА Новости, 01.04.2022
Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"
В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:03
2022-04-01T09:03
2022-04-01T09:03
происшествия
вячеслав гладков
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. В "Белгород Арену" прибыл первый автобус с жителями улиц, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел взрыв, сообщил мэр города Антон Иванов."В "Белгород Арене" встретили первый автобус с жителями - 19 человек, из них - 5 детей", - написал Иванов в своем Telegram-канале.Ранним утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Спустя чуть более часа глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на восемь. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода Иванов уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде
Автобус доставил эвакуированных из-за взрыва жителей в "Белгород Арену"
Первый автобус с жителями расположенных рядом с нефтебазой улиц прибыл в "Белгород Арену"