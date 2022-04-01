https://ria.ru/20220401/banki-1781194591.html

Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО

Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО

Российским банкам хватит времени, чтобы к 2025 году сменить иностранное программное обеспечение на отечественное, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T05:20

2022-04-01T05:20

2022-04-01T05:30

экономика

владимир путин

москва

россия

банки

алексей войлуков

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российским банкам хватит времени, чтобы к 2025 году сменить иностранное программное обеспечение на отечественное, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.В среду президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Кроме того, согласно указу, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.Эксперт назвал данный указ "вполне логичным и обоснованным" в условиях санкций и возросших киберрисков. Он напомнил, что есть угрозы внезапного отзыва лицензий на иностранное ПО и даже распространения вредоносных программ под предлогом обязательного обновления.По его словам, иностранный софт в банковской сфере может стать причиной уязвимостей, которые чреваты серьезными финансовыми потерями, затрагивающими большое число граждан и отраслей."Срок, установленный в указе, достаточно лояльный с учетом нынешней ситуации. У IT-компаний и заказчиков есть время как на доработку каких-то программ, так и на создание с нуля дополнительного софта, чтобы к 2025 году можно было полностью перейти на отечественные решения", — сказал эксперт.Кроме того, Войлуков добавил, что российская IT-отрасль получила серьезные льготы со стороны государства и гарантированный спрос со стороны заказчиков, которые позволяют ей создавать необходимый софт с минимальными затратами.

https://ria.ru/20220331/tovary-1780990635.html

https://ria.ru/20220331/rezervy-1781124139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, владимир путин, москва, россия, банки, алексей войлуков