https://ria.ru/20220401/banki-1781194591.html
Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО
Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО
Российским банкам хватит времени, чтобы к 2025 году сменить иностранное программное обеспечение на отечественное, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T05:20
2022-04-01T05:20
2022-04-01T05:30
экономика
владимир путин
москва
россия
банки
алексей войлуков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российским банкам хватит времени, чтобы к 2025 году сменить иностранное программное обеспечение на отечественное, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.В среду президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Кроме того, согласно указу, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.Эксперт назвал данный указ "вполне логичным и обоснованным" в условиях санкций и возросших киберрисков. Он напомнил, что есть угрозы внезапного отзыва лицензий на иностранное ПО и даже распространения вредоносных программ под предлогом обязательного обновления.По его словам, иностранный софт в банковской сфере может стать причиной уязвимостей, которые чреваты серьезными финансовыми потерями, затрагивающими большое число граждан и отраслей."Срок, установленный в указе, достаточно лояльный с учетом нынешней ситуации. У IT-компаний и заказчиков есть время как на доработку каких-то программ, так и на создание с нуля дополнительного софта, чтобы к 2025 году можно было полностью перейти на отечественные решения", — сказал эксперт.Кроме того, Войлуков добавил, что российская IT-отрасль получила серьезные льготы со стороны государства и гарантированный спрос со стороны заказчиков, которые позволяют ей создавать необходимый софт с минимальными затратами.
https://ria.ru/20220331/tovary-1780990635.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, москва, россия, банки, алексей войлуков
05:20 01.04.2022 (обновлено: 05:30 01.04.2022)
Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО
Эксперт Войлуков: российские банки имеют возможность заменить зарубежное ПО к 2025 году
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российским банкам хватит времени, чтобы к 2025 году сменить иностранное программное обеспечение на отечественное, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
В среду президент России Владимир Путин
подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Кроме того, согласно указу, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.
Эксперт назвал данный указ "вполне логичным и обоснованным" в условиях санкций и возросших киберрисков. Он напомнил, что есть угрозы внезапного отзыва лицензий на иностранное ПО и даже распространения вредоносных программ под предлогом обязательного обновления.
По его словам, иностранный софт в банковской сфере может стать причиной уязвимостей, которые чреваты серьезными финансовыми потерями, затрагивающими большое число граждан и отраслей.
"Срок, установленный в указе, достаточно лояльный с учетом нынешней ситуации. У IT-компаний и заказчиков есть время как на доработку каких-то программ, так и на создание с нуля дополнительного софта, чтобы к 2025 году можно было полностью перейти на отечественные решения", — сказал эксперт.
Кроме того, Войлуков добавил, что российская IT-отрасль получила серьезные льготы со стороны государства и гарантированный спрос со стороны заказчиков, которые позволяют ей создавать необходимый софт с минимальными затратами.