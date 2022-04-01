https://ria.ru/20220401/babitskiy-1781339345.html

Умер журналист Андрей Бабицкий

Умер журналист Андрей Бабицкий - РИА Новости, 01.04.2022

Умер журналист Андрей Бабицкий

Российский журналист Андрей Бабицкий скончался в Донецке, сообщило издание "Украина.ру", с которым сотрудничал журналист. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:50

2022-04-01T16:50

2022-04-01T17:17

андрей бабицкий

общество

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский журналист Андрей Бабицкий скончался в Донецке, сообщило издание "Украина.ру", с которым сотрудничал журналист."Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер", — рассказали РИА Новости в редакции.Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 годы работал корреспондентом "Радио Свобода"*. С 2016 года — постоянный автор интернет-издания "Украина.ру". Также был колумнистом газеты "Взгляд" и информационного портала Life.Работая на "Радио Свобода"*, Бабицкий брал интервью у чеченских террористов, за что подвергался критике, и был настроен антироссийски. Однако после того, как Крым в 2014 году вошел в состав России, журналист высказался за возвращение полуострова и поддерживал ЛНР и ДНР.* СМИ, признанное в России иноагентом

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей бабицкий, общество, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)