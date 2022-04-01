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Умер журналист Андрей Бабицкий
Умер журналист Андрей Бабицкий - РИА Новости, 01.04.2022
Умер журналист Андрей Бабицкий
Российский журналист Андрей Бабицкий скончался в Донецке, сообщило издание "Украина.ру", с которым сотрудничал журналист. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:50
2022-04-01T16:50
2022-04-01T17:17
андрей бабицкий
общество
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский журналист Андрей Бабицкий скончался в Донецке, сообщило издание "Украина.ру", с которым сотрудничал журналист."Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер", — рассказали РИА Новости в редакции.Андрей Бабицкий родился в 1964 году в Москве. С 1989 по 2014 годы работал корреспондентом "Радио Свобода"*. С 2016 года — постоянный автор интернет-издания "Украина.ру". Также был колумнистом газеты "Взгляд" и информационного портала Life.Работая на "Радио Свобода"*, Бабицкий брал интервью у чеченских террористов, за что подвергался критике, и был настроен антироссийски. Однако после того, как Крым в 2014 году вошел в состав России, журналист высказался за возвращение полуострова и поддерживал ЛНР и ДНР.* СМИ, признанное в России иноагентом
донецкая народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бабицкий, общество, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
16:50 01.04.2022 (обновлено: 17:17 01.04.2022)
Умер журналист Андрей Бабицкий
Журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке на 58-м году жизни
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский журналист Андрей Бабицкий скончался в Донецке, сообщило издание "Украина.ру", с которым сотрудничал журналист.
"Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер", — рассказали РИА Новости в редакции.
Андрей Бабицкий
родился в 1964 году в Москве
. С 1989 по 2014 годы работал корреспондентом "Радио Свобода"*. С 2016 года — постоянный автор интернет-издания "Украина.ру". Также был колумнистом газеты "Взгляд" и информационного портала Life.
Работая на "Радио Свобода"*, Бабицкий брал интервью у чеченских террористов, за что подвергался критике, и был настроен антироссийски. Однако после того, как Крым в 2014 году вошел в состав России
, журналист высказался за возвращение полуострова и поддерживал ЛНР
и ДНР
.
* СМИ, признанное в России иноагентом