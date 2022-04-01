https://ria.ru/20220401/avtovaz-1781230688.html

"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне

"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне - РИА Новости, 01.04.2022

"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне

"АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:08

2022-04-01T11:08

2022-04-01T11:08

авто

ижевск

тольятти

автоваз

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих", - отмечается в сообщении.Сейчас продолжается активная работа по поиску альтернативных решений ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций, уточнил автопроизводитель. С 5 марта производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов.В "АвтоВАЗе" также поддержали предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей. Об инициативе сообщило издание Forbes со ссылкой на проект указа."АвтоВАЗ", как крупнейший и самый высоколокализованный производитель легковых автомобилей в России, безусловно, поддерживает принятие нового технического регламента с упрощенными требованиями. Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220324/avtovaz-1779832029.html

ижевск

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, ижевск, тольятти, автоваз