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"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне - РИА Новости, 01.04.2022
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"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне
"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне - РИА Новости, 01.04.2022
"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне
"АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:08
2022-04-01T11:08
авто
ижевск
тольятти
автоваз
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих", - отмечается в сообщении.Сейчас продолжается активная работа по поиску альтернативных решений ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций, уточнил автопроизводитель. С 5 марта производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов.В "АвтоВАЗе" также поддержали предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей. Об инициативе сообщило издание Forbes со ссылкой на проект указа."АвтоВАЗ", как крупнейший и самый высоколокализованный производитель легковых автомобилей в России, безусловно, поддерживает принятие нового технического регламента с упрощенными требованиями. Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала", - добавили в компании.
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ижевск
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авто, ижевск, тольятти, автоваз
11:08 01.04.2022
 
"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне

"АвтоВАЗ" планирует начать производство импортозамещенных моделей Lada в июне

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих", - отмечается в сообщении.
Сейчас продолжается активная работа по поиску альтернативных решений ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций, уточнил автопроизводитель. С 5 марта производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов.
В "АвтоВАЗе" также поддержали предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей. Об инициативе сообщило издание Forbes со ссылкой на проект указа.
"АвтоВАЗ", как крупнейший и самый высоколокализованный производитель легковых автомобилей в России, безусловно, поддерживает принятие нового технического регламента с упрощенными требованиями. Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала", - добавили в компании.
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 12:39
"АвтоВАЗ" готовит спецверсии автомобилей Lada
 
АвтоИжевскТольяттиАвтоВАЗ
 
 
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