"АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий моделей Lada в июне
"АвтоВАЗ" планирует начать производство импортозамещенных моделей Lada в июне
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих", - отмечается в сообщении.
Сейчас продолжается активная работа по поиску альтернативных решений ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций, уточнил автопроизводитель. С 5 марта производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов.
В "АвтоВАЗе" также поддержали предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей. Об инициативе сообщило издание Forbes со ссылкой на проект указа.
"АвтоВАЗ", как крупнейший и самый высоколокализованный производитель легковых автомобилей в России, безусловно, поддерживает принятие нового технического регламента с упрощенными требованиями. Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала", - добавили в компании.
24 марта, 12:39"АвтоВАЗ" готовит спецверсии автомобилей Lada