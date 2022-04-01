https://ria.ru/20220401/aviakatastrofa-1781209636.html
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе - РИА Новости, 01.04.2022
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе
Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:30
2022-04-01T09:30
2022-04-01T09:30
в мире
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_7:0:1995:1118_1920x0_80_0_0_9fda5330a5db6917f7f09b2cdbbae0c8.jpg
СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные.Ранее сообщалось, что один самолет упал в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на рисовое поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.Как пишет агентство Рёнхап, три пилота погибли, один получил тяжелые ранения.Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи. Это первый самолёт для военных нужд полностью южнокорейского производства.
https://ria.ru/20220329/meksika-1780583486.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_255:0:1746:1118_1920x0_80_0_0_63b1dda274313290f704aa7dbb375c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе
Два самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе и упали, три пилота погибли
СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные.
Ранее сообщалось, что один самолет упал в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на рисовое поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.
"Первого апреля примерно в 13.35 два тренировочных самолета ВВС KT-1 с базы ВВС в Сачхоне столкнулись в ходе тренировки и разбились. Мы выясняем состояние пилотов и эвакуировались ли они", - сообщили военные в сообщении журналистам.
Как пишет агентство Рёнхап
, три пилота погибли, один получил тяжелые ранения.
Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи
. Это первый самолёт для военных нужд полностью южнокорейского производства.