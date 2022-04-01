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В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе - РИА Новости, 01.04.2022
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В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе - РИА Новости, 01.04.2022
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе
Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:30
2022-04-01T09:30
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные.Ранее сообщалось, что один самолет упал в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на рисовое поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.Как пишет агентство Рёнхап, три пилота погибли, один получил тяжелые ранения.Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи. Это первый самолёт для военных нужд полностью южнокорейского производства.
https://ria.ru/20220329/meksika-1780583486.html
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в мире, южная корея
09:30 01.04.2022
 
В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе

Два самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе и упали, три пилота погибли

© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные.
Ранее сообщалось, что один самолет упал в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на рисовое поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.
"Первого апреля примерно в 13.35 два тренировочных самолета ВВС KT-1 с базы ВВС в Сачхоне столкнулись в ходе тренировки и разбились. Мы выясняем состояние пилотов и эвакуировались ли они", - сообщили военные в сообщении журналистам.
Как пишет агентство Рёнхап, три пилота погибли, один получил тяжелые ранения.
Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи. Это первый самолёт для военных нужд полностью южнокорейского производства.
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