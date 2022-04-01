https://ria.ru/20220401/aviakatastrofa-1781209636.html

В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе

В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе - РИА Новости, 01.04.2022

В Южной Корее два самолета ВВС столкнулись в воздухе

Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:30

2022-04-01T09:30

2022-04-01T09:30

в мире

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_7:0:1995:1118_1920x0_80_0_0_9fda5330a5db6917f7f09b2cdbbae0c8.jpg

СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Два тренировочных самолета ВВС Южной Кореи модели KT1 столкнулись в воздухе в ходе тренировки и упали недалеко от города Сачхон, сообщили южнокорейские военные.Ранее сообщалось, что один самолет упал в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на рисовое поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо. На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных.Как пишет агентство Рёнхап, три пилота погибли, один получил тяжелые ранения.Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией KAI для ВВС Южной Кореи. Это первый самолёт для военных нужд полностью южнокорейского производства.

https://ria.ru/20220329/meksika-1780583486.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея