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"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе" - РИА Новости, 01.04.2022
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"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе"
"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе" - РИА Новости, 01.04.2022
"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе"
Передача 20 самолетов Boeing 737 дочерней "Победе" на фоне ситуации в авиаотрасли приостановлена, сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:17
2022-04-01T16:11
технологии
аэрофлот
boeing 737
новости - туризм
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Передача 20 самолетов Boeing 737 дочерней "Победе" на фоне ситуации в авиаотрасли приостановлена, сообщает "Аэрофлот"."Победа" оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во "Внуково", с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию. Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу", - говорится в сообщении."Аэрофлот" передавал самолеты "Победе" в рамках стратегии, принятой в 2020 году, которая предусматривала усиление специализации авиакомпаний группы. Так, предполагалось, что "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок, а развитие "Победы" позволит снизить цены и добиться доступности рейсов для граждан РФ, обеспечив "бюджетные" перевозки на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Наконец, авиакомпания "Россия", согласно этой стратегии, сосредоточится на перевозках внутри страны, "социально значимых" направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов."Победа" в конце марта приняла решение сократить эксплуатируемый флот с 41 до 25 самолетов для того, чтобы накопленного запаса запчастей хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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технологии, аэрофлот, boeing 737, новости - туризм
15:17 01.04.2022 (обновлено: 16:11 01.04.2022)
 
"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе"

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Передача 20 самолетов Boeing 737 дочерней "Победе" на фоне ситуации в авиаотрасли приостановлена, сообщает "Аэрофлот".
"Победа" оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во "Внуково", с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию. Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" передавал самолеты "Победе" в рамках стратегии, принятой в 2020 году, которая предусматривала усиление специализации авиакомпаний группы. Так, предполагалось, что "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок, а развитие "Победы" позволит снизить цены и добиться доступности рейсов для граждан РФ, обеспечив "бюджетные" перевозки на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Наконец, авиакомпания "Россия", согласно этой стратегии, сосредоточится на перевозках внутри страны, "социально значимых" направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов.
"Победа" в конце марта приняла решение сократить эксплуатируемый флот с 41 до 25 самолетов для того, чтобы накопленного запаса запчастей хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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