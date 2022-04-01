https://ria.ru/20220401/avia-1781309521.html

"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе"

"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе" - РИА Новости, 01.04.2022

"Аэрофлот" приостановил передачу 20 самолетов Boeing 737 "Победе"

Передача 20 самолетов Boeing 737 дочерней "Победе" на фоне ситуации в авиаотрасли приостановлена, сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:17

2022-04-01T15:17

2022-04-01T16:11

технологии

аэрофлот

boeing 737

новости - туризм

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Передача 20 самолетов Boeing 737 дочерней "Победе" на фоне ситуации в авиаотрасли приостановлена, сообщает "Аэрофлот"."Победа" оставит в оперировании 25 самолетов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во "Внуково", с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию. Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолетов Boeing 737 из парка "Аэрофлота" в "Победу", - говорится в сообщении."Аэрофлот" передавал самолеты "Победе" в рамках стратегии, принятой в 2020 году, которая предусматривала усиление специализации авиакомпаний группы. Так, предполагалось, что "Аэрофлот" сосредоточит усилия на развитии дальнемагистральных перевозок, а развитие "Победы" позволит снизить цены и добиться доступности рейсов для граждан РФ, обеспечив "бюджетные" перевозки на уровне 55-65 миллионов пассажиров в год. Наконец, авиакомпания "Россия", согласно этой стратегии, сосредоточится на перевозках внутри страны, "социально значимых" направлениях и эксплуатации отечественных воздушных судов."Победа" в конце марта приняла решение сократить эксплуатируемый флот с 41 до 25 самолетов для того, чтобы накопленного запаса запчастей хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220401/reysy-1781311437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, аэрофлот, boeing 737, новости - туризм