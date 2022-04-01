https://ria.ru/20220401/avia-1781202953.html

В Южной Корее разбился тренировочный самолет ВВС

В Южной Корее разбился тренировочный самолет ВВС - РИА Новости, 01.04.2022

В Южной Корее разбился тренировочный самолет ВВС

Тренировочный самолет ВВС Южной Кореи модели KT1 упал на рисовое поле недалеко от города Сачхон, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:20

2022-04-01T08:20

2022-04-01T08:20

в мире

южная корея

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СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Тренировочный самолет ВВС Южной Кореи модели KT1 упал на рисовое поле недалеко от города Сачхон, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что самолет разбился в пятницу около 13.36 (07.36 мск) на поле возле деревни Коып в районе города Сачхон провинции Кёнсан-Намдо.На место происшествия вылетели два вертолета, выехали 35 пожарных. О жертвах пока не сообщается.Учебно-тренировочный самолёт KT-1 разработан компанией "KAI" для ВВС Южной Кореи. Это первый самолёт для военных нужд, полностью южнокорейского производства.

https://ria.ru/20220331/proisshestvie-1781008999.html

южная корея

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, южная корея