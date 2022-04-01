https://ria.ru/20220401/artrussia-1781211418.html

Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia

Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia - РИА Новости, 01.04.2022

Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia

Одно из главных событий российского арт-рынка — международная ярмарка современного искусства Art Russia, до 3 апреля она открыта для посетителей в Гостином... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:14

2022-04-01T17:14

2022-04-01T18:51

культура

тимати (тимур юнусов)

союзмультфильм

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Одно из главных событий российского арт-рынка — международная ярмарка современного искусства Art Russia, до 3 апреля она открыта для посетителей в Гостином Дворе. О том, кто покупает картины из лески за полмиллиона, что стоит посмотреть и около каких стендов получаются лучшие селфи, — в материале РИА Новости. Удалось сохранить событие"Обороты продаж Art Russia в прошлом году за три дня составили более 45 миллионов рублей, — делится сооснователь ярмарки Елизавета Фролова. — Радует, что художники после Art Russia с персональных стендов переходят в галереи и становятся их резидентами. Для нас это показатель того, что мы свою миссию выполняем". По ее словам, команда гордится тем, что сохранила событие, "хотя сегодня сделать это было непросто". Удалось даже привлечь участников из других стран, зарубежные спикеры выступят в формате онлайн. Несмотря на коммерческую составляющую, событие вызывает большой интерес не только коллекционеров, но и любителей искусства — ежегодно выставку посещают десятки тысяч человек. Так, гостями VIP-открытия стали рэпер Тимати, певица Полина Гагарина, актриса Нонна Гришаева, стилист Влад Лисовец, дизайнеры Игорь Чапурин и Маша Цигаль, телеведущая Татьяна Геворкян.Картины из лески и философские скульптурыВ этом году многие художники представили работы в нестандартных техниках с использованием необычных материалов: пластика, стекла, бронзы. Французско-российская художница Alla Smirnoff достигает эффекта вибрации и свечения своих полотен благодаря сложному многослойному живописному методу. Юлия Якубович "рисует" рыболовной леской, которую трансформирует с помощью огня."Художники пытаются экспериментировать, выходить из плоскости холста, — объясняет Юлия Якубович. — Я рисую с 12 лет, и мне скучно все время работать в одной технике". На создание картины у автора уходит больше месяца. Стоимость работ Якубович — около полумиллиона рублей.В фокусе внимания Светланы Малаховой женское тело. "Для меня это красиво, — поясняет художница. — К бодипозитиву это не имеет никакого отношения, я хочу передать именно тело, его скульптурность и осязаемость".Большое количество скульптурных композиций — еще одна особенность этого года. Работа "Бездна", созданная трио скульпторов: Андреем Кирьяновым, Юрием Ивановым и Андреем Мельниковым, — один из фаворитов. Посетители охотно фотографируются на фоне философского арт-объекта группы Peace & Data, отображающего искания человека в этом мире. Работы бурятского художника Зорикто Доржиева — одни из самых дорогих картин, представленных в этом году. За атмосферные полотна с национальным колоритом коллекционеры готовы отдать около ста тысяч долларов."Покупатели абсолютно разные люди, — рассказывает галерист Полина Аскери, — бизнесмены, политические деятели, дипломаты, творческие люди, много художников. Часто к нам обращаются дизайнеры интерьеров".Работы на стенде Askeri Gallery в этом году объединены темой детства, которое, как известно, для каждого свое. Ассоциации разные: котенок по имени Гав (Владимир Иванов, 25 тысяч рублей) или гипсовый заяц (Тема Сюлев, около 100 тысяч рублей). Представительница художественной династии Дарья Котлярова создала оммаж человеку в космосе — Юрию Гагарину, портрет которого ранее рисовал ее дедушка.Особой популярностью на стенде пользуются челобреки. Забавные скульптуры Федора Петрика, напоминающие Чебурашку (40 тысяч рублей), как говорят, есть почти у каждого коллекционера современного искусства. Для детей и взрослыхВ этом году впервые на Art Russia появилась детская территория, где представлены работы юных художников от шести до семнадцати, прошедшие кураторский отбор. На мастер-классах маленькие посетители выставки смогут раскрасить деревянных носорогов или принять участие в создании настоящего мультика под руководством специалистов "Союзмультфильма". Есть обширная программа и для взрослых: запланированы сольные выступления и панельные дискуссии с участием ведущих представителей российского и международного арт-сообществ.Подробнее с режимом работы и программой Art Russia Fair можно ознакомиться на сайте artrussiafair.com

https://ria.ru/20220325/egipet-1775661504.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

тимати (тимур юнусов), союзмультфильм, игорь чапурин, юрий гагарин (космонавт), музеи, выставки