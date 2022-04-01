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Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220401/artrussia-1781211418.html
Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia
Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia - РИА Новости, 01.04.2022
Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia
Одно из главных событий российского арт-рынка — международная ярмарка современного искусства Art Russia, до 3 апреля она открыта для посетителей в Гостином... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:14
2022-04-01T18:51
культура
тимати (тимур юнусов)
союзмультфильм
игорь чапурин
юрий гагарин (космонавт)
музеи
выставки
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Одно из главных событий российского арт-рынка — международная ярмарка современного искусства Art Russia, до 3 апреля она открыта для посетителей в Гостином Дворе. О том, кто покупает картины из лески за полмиллиона, что стоит посмотреть и около каких стендов получаются лучшие селфи, — в материале РИА Новости. Удалось сохранить событие"Обороты продаж Art Russia в прошлом году за три дня составили более 45 миллионов рублей, — делится сооснователь ярмарки Елизавета Фролова. — Радует, что художники после Art Russia с персональных стендов переходят в галереи и становятся их резидентами. Для нас это показатель того, что мы свою миссию выполняем". По ее словам, команда гордится тем, что сохранила событие, "хотя сегодня сделать это было непросто". Удалось даже привлечь участников из других стран, зарубежные спикеры выступят в формате онлайн. Несмотря на коммерческую составляющую, событие вызывает большой интерес не только коллекционеров, но и любителей искусства — ежегодно выставку посещают десятки тысяч человек. Так, гостями VIP-открытия стали рэпер Тимати, певица Полина Гагарина, актриса Нонна Гришаева, стилист Влад Лисовец, дизайнеры Игорь Чапурин и Маша Цигаль, телеведущая Татьяна Геворкян.Картины из лески и философские скульптурыВ этом году многие художники представили работы в нестандартных техниках с использованием необычных материалов: пластика, стекла, бронзы. Французско-российская художница Alla Smirnoff достигает эффекта вибрации и свечения своих полотен благодаря сложному многослойному живописному методу. Юлия Якубович "рисует" рыболовной леской, которую трансформирует с помощью огня."Художники пытаются экспериментировать, выходить из плоскости холста, — объясняет Юлия Якубович. — Я рисую с 12 лет, и мне скучно все время работать в одной технике". На создание картины у автора уходит больше месяца. Стоимость работ Якубович — около полумиллиона рублей.В фокусе внимания Светланы Малаховой женское тело. "Для меня это красиво, — поясняет художница. — К бодипозитиву это не имеет никакого отношения, я хочу передать именно тело, его скульптурность и осязаемость".Большое количество скульптурных композиций — еще одна особенность этого года. Работа "Бездна", созданная трио скульпторов: Андреем Кирьяновым, Юрием Ивановым и Андреем Мельниковым, — один из фаворитов. Посетители охотно фотографируются на фоне философского арт-объекта группы Peace &amp; Data, отображающего искания человека в этом мире. Работы бурятского художника Зорикто Доржиева — одни из самых дорогих картин, представленных в этом году. За атмосферные полотна с национальным колоритом коллекционеры готовы отдать около ста тысяч долларов."Покупатели абсолютно разные люди, — рассказывает галерист Полина Аскери, — бизнесмены, политические деятели, дипломаты, творческие люди, много художников. Часто к нам обращаются дизайнеры интерьеров".Работы на стенде Askeri Gallery в этом году объединены темой детства, которое, как известно, для каждого свое. Ассоциации разные: котенок по имени Гав (Владимир Иванов, 25 тысяч рублей) или гипсовый заяц (Тема Сюлев, около 100 тысяч рублей). Представительница художественной династии Дарья Котлярова создала оммаж человеку в космосе — Юрию Гагарину, портрет которого ранее рисовал ее дедушка.Особой популярностью на стенде пользуются челобреки. Забавные скульптуры Федора Петрика, напоминающие Чебурашку (40 тысяч рублей), как говорят, есть почти у каждого коллекционера современного искусства. Для детей и взрослыхВ этом году впервые на Art Russia появилась детская территория, где представлены работы юных художников от шести до семнадцати, прошедшие кураторский отбор. На мастер-классах маленькие посетители выставки смогут раскрасить деревянных носорогов или принять участие в создании настоящего мультика под руководством специалистов "Союзмультфильма". Есть обширная программа и для взрослых: запланированы сольные выступления и панельные дискуссии с участием ведущих представителей российского и международного арт-сообществ.Подробнее с режимом работы и программой Art Russia Fair можно ознакомиться на сайте artrussiafair.com
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Алина Кравцова
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тимати (тимур юнусов), союзмультфильм, игорь чапурин, юрий гагарин (космонавт), музеи, выставки
17:14 01.04.2022 (обновлено: 18:51 01.04.2022)
 
Картины из лески за полмиллиона и челобреки: что смотреть на Art Russia

В Гостином Дворе открылась ярмарка современного искусства Art Russia

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве
Посетитель возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный Двор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Одно из главных событий российского арт-рынка — международная ярмарка современного искусства Art Russia, до 3 апреля она открыта для посетителей в Гостином Дворе. О том, кто покупает картины из лески за полмиллиона, что стоит посмотреть и около каких стендов получаются лучшие селфи, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков Сооснователь Art Russia Fair Елизавета Фролова на открытии ярмарки
Посетительница на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сооснователь Art Russia Fair Елизавета Фролова на открытии ярмарки

Удалось сохранить событие

"Обороты продаж Art Russia в прошлом году за три дня составили более 45 миллионов рублей, — делится сооснователь ярмарки Елизавета Фролова. — Радует, что художники после Art Russia с персональных стендов переходят в галереи и становятся их резидентами. Для нас это показатель того, что мы свою миссию выполняем".
По ее словам, команда гордится тем, что сохранила событие, "хотя сегодня сделать это было непросто". Удалось даже привлечь участников из других стран, зарубежные спикеры выступят в формате онлайн.
Несмотря на коммерческую составляющую, событие вызывает большой интерес не только коллекционеров, но и любителей искусства — ежегодно выставку посещают десятки тысяч человек.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair в Гостином Дворе в Москве.

Посетительница фотографирует на смартфон один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
1 из 4

Посетительница фотографирует один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетительница знакомится с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетительница знакомится с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
2 из 4

Посетительница знакомится с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетительница возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетительница возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
3 из 4

Посетительница возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители знакомятся с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетители знакомятся с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
4 из 4

Посетители знакомятся с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Посетительница фотографирует один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Посетительница знакомится с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Посетительница возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 4

Посетители знакомятся с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Так, гостями VIP-открытия стали рэпер Тимати, певица Полина Гагарина, актриса Нонна Гришаева, стилист Влад Лисовец, дизайнеры Игорь Чапурин и Маша Цигаль, телеведущая Татьяна Геворкян.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве
Рэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве

Картины из лески и философские скульптуры

В этом году многие художники представили работы в нестандартных техниках с использованием необычных материалов: пластика, стекла, бронзы.
Французско-российская художница Alla Smirnoff достигает эффекта вибрации и свечения своих полотен благодаря сложному многослойному живописному методу. Юлия Якубович "рисует" рыболовной леской, которую трансформирует с помощью огня.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Участница перформанса на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Участница перформанса на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
1 из 2

Участница перформанса на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Юлия Якубович на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетительница на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
2 из 2

Юлия Якубович на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 2

Участница перформанса на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Юлия Якубович на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
"Художники пытаются экспериментировать, выходить из плоскости холста, — объясняет Юлия Якубович. — Я рисую с 12 лет, и мне скучно все время работать в одной технике".
На создание картины у автора уходит больше месяца. Стоимость работ Якубович — около полумиллиона рублей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПосетители на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве
Посетители на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Посетители на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве
В фокусе внимания Светланы Малаховой женское тело. "Для меня это красиво, — поясняет художница. — К бодипозитиву это не имеет никакого отношения, я хочу передать именно тело, его скульптурность и осязаемость".
Большое количество скульптурных композиций — еще одна особенность этого года.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Стенд арт-группы Peace & Data на ярмарке современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетители знакомятся с экспозицией на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
1 из 3

Стенд арт-группы Peace & Data на ярмарке современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Бездна" на ярмарке современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
2 из 3

Скульптурная композиция "Бездна" на ярмарке современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Андрей Кирьянов, Юрий Иванов и Андрей Мельников на открытии ярмарки современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетители на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
3 из 3

Андрей Кирьянов, Юрий Иванов и Андрей Мельников на открытии ярмарки современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 3

Стенд арт-группы Peace & Data на ярмарке современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Скульптурная композиция "Бездна" на ярмарке современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Андрей Кирьянов, Юрий Иванов и Андрей Мельников на открытии ярмарки современного искусства Art Russia в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Работа "Бездна", созданная трио скульпторов: Андреем Кирьяновым, Юрием Ивановым и Андреем Мельниковым, — один из фаворитов. Посетители охотно фотографируются на фоне философского арт-объекта группы Peace & Data, отображающего искания человека в этом мире.

"Практика, когда художники творят группами, не уникальна, — поясняет галерист Светлана Головешкина. — Здесь много авторов, которые не работают уже сами, используется только их имя как бренд. К тому же для создания некоторых изделий необходимо специальное дорогостоящее оборудование".

© РИА Новости / Алина Кравцова Работы Зорикто Доржиева на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022
Работы Зорикто Дорджиева на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алина Кравцова
Работы Зорикто Доржиева на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022
Работы бурятского художника Зорикто Доржиева — одни из самых дорогих картин, представленных в этом году. За атмосферные полотна с национальным колоритом коллекционеры готовы отдать около ста тысяч долларов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПосетительница на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве
Посетительница на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Посетительница на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве
"Покупатели абсолютно разные люди, — рассказывает галерист Полина Аскери, — бизнесмены, политические деятели, дипломаты, творческие люди, много художников. Часто к нам обращаются дизайнеры интерьеров".
Работы на стенде Askeri Gallery в этом году объединены темой детства, которое, как известно, для каждого свое. Ассоциации разные: котенок по имени Гав (Владимир Иванов, 25 тысяч рублей) или гипсовый заяц (Тема Сюлев, около 100 тысяч рублей). Представительница художественной династии Дарья Котлярова создала оммаж человеку в космосе — Юрию Гагарину, портрет которого ранее рисовал ее дедушка.
Особой популярностью на стенде пользуются челобреки. Забавные скульптуры Федора Петрика, напоминающие Чебурашку (40 тысяч рублей), как говорят, есть почти у каждого коллекционера современного искусства.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетительница возле одного из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
1 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
2 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетители на открытии ярмарки современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
3 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

Посетительница фотографирует на смартфон один из экспонатов на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве
4 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 4

Стенд Askeri gallery на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре "Гостиный Двор" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Для детей и взрослых

В этом году впервые на Art Russia появилась детская территория, где представлены работы юных художников от шести до семнадцати, прошедшие кураторский отбор. На мастер-классах маленькие посетители выставки смогут раскрасить деревянных носорогов или принять участие в создании настоящего мультика под руководством специалистов "Союзмультфильма".
Есть обширная программа и для взрослых: запланированы сольные выступления и панельные дискуссии с участием ведущих представителей российского и международного арт-сообществ.
Подробнее с режимом работы и программой Art Russia Fair можно ознакомиться на сайте artrussiafair.com
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