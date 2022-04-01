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На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У." - РИА Новости, 01.04.2022
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На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У." - РИА Новости, 01.04.2022
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."
Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:26
2022-04-01T16:26
происшествия
россия
краснодарский край
геленджик
ярославль
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 1 апр – РИА Новости. Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В среду ФСБ сообщала о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинских неонацистов из "М.К.У.". Один из них – 16-летний подросток из кубанской станицы Калужская. По данным следствия, юноша планировал убийство бездомного, для чего приобрел и хранил дома ножи и средства маскировки."Сегодня по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России.
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россия
краснодарский край
геленджик
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происшествия, россия, краснодарский край, геленджик, ярославль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:26 01.04.2022
 
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."

Жителя Кубани арестовали по подозрению в участии в группировке украинских неонацистов

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 апр – РИА Новости. Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В среду ФСБ сообщала о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинских неонацистов из "М.К.У.". Один из них – 16-летний подросток из кубанской станицы Калужская. По данным следствия, юноша планировал убийство бездомного, для чего приобрел и хранил дома ножи и средства маскировки.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 12:34
В России задержали 60 сторонников украинской группировки "М.К.У."
"Сегодня по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК.
Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России.
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайГеленджикЯрославльФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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