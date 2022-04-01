https://ria.ru/20220401/arest-1781332117.html

На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."

На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У." - РИА Новости, 01.04.2022

На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."

Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:26

2022-04-01T16:26

2022-04-01T16:26

происшествия

россия

краснодарский край

геленджик

ярославль

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_0:89:1695:1042_1920x0_80_0_0_9d85e46a5f4cef931b69acf97accd253.jpg

КРАСНОДАР, 1 апр – РИА Новости. Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В среду ФСБ сообщала о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинских неонацистов из "М.К.У.". Один из них – 16-летний подросток из кубанской станицы Калужская. По данным следствия, юноша планировал убийство бездомного, для чего приобрел и хранил дома ножи и средства маскировки."Сегодня по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России.

https://ria.ru/20220330/fsb-1780839667.html

россия

краснодарский край

геленджик

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, краснодарский край, геленджик, ярославль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)