https://ria.ru/20220401/arest-1781332117.html
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У." - РИА Новости, 01.04.2022
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."
Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:26
2022-04-01T16:26
2022-04-01T16:26
происшествия
россия
краснодарский край
геленджик
ярославль
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 1 апр – РИА Новости. Житель Кубани арестован по подозрению в участии в деятельности украинской экстремистской молодежной группировки и приготовлении к убийству, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В среду ФСБ сообщала о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинских неонацистов из "М.К.У.". Один из них – 16-летний подросток из кубанской станицы Калужская. По данным следствия, юноша планировал убийство бездомного, для чего приобрел и хранил дома ножи и средства маскировки."Сегодня по ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России ФСБ сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России.
https://ria.ru/20220330/fsb-1780839667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, геленджик, ярославль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
На Кубани арестовали сторонника украинских неонацистов из "М.К.У."
Жителя Кубани арестовали по подозрению в участии в группировке украинских неонацистов