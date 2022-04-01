https://ria.ru/20220401/arest-1781289975.html

В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах

В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах - РИА Новости, 01.04.2022

В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах

Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:16

2022-04-01T14:16

2022-04-01T14:20

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая."С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками.Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.У Запирова в Instagram* (соцсеть признана экстремистской организацией в России) почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, криминал, происшествия