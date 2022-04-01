https://ria.ru/20220401/arest-1781289975.html
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах
Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:16
2022-04-01T14:16
2022-04-01T14:20
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая."С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками.Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.У Запирова в Instagram* (соцсеть признана экстремистской организацией в России) почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, криминал, происшествия
14:16 01.04.2022 (обновлено: 14:20 01.04.2022)
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах
Блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах на ставках, арестовали до 4 мая
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая.
"С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками.
Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве
, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.
У Запирова в Instagram* (соцсеть признана экстремистской организацией в России
) почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская