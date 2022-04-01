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В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах - РИА Новости, 01.04.2022
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В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах
Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:16
2022-04-01T14:20
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россия
криминал
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая."С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками.Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.У Запирова в Instagram* (соцсеть признана экстремистской организацией в России) почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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москва, россия, криминал, происшествия
14:16 01.04.2022 (обновлено: 14:20 01.04.2022)
 
В Москве суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах

Блогера Запирова, обвиняемого в мошенничествах на ставках, арестовали до 4 мая

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Хизри Запиров, обвиняемый в мошенничествах на ставках, арестован московским судом до 4 мая.
"С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:45
Россиян предупредили о мошенничестве на фоне спроса на "санкционные" бренды
Запирова обвиняют в 20 эпизодах мошенничества со ставками.
Как рассказывали в пресс-службе ГУМВД по Москве, блогер и его подельники обманывали интернет-пользователей с помощью фальшивых ставок. Троим его соучастникам уже избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находится в международном розыске.
У Запирова в Instagram* (соцсеть признана экстремистской организацией в России) почти 8 миллионов подписчиков, в основном он снимает пранки, а также видео на автомобильную тематику.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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