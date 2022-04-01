https://ria.ru/20220401/almaz-antey-1781332277.html

"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру

"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру - РИА Новости, 01.04.2022

"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру

Концерн ВКО "Алмаз-Антей", являющийся лидером российского оборонно-промышленного комплекса, присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:27

2022-04-01T16:27

2022-04-01T16:27

тюменская область

россия

концерн пво "алмаз-антей"

экономика

александр моор

газпром

тюменская область

новости компаний - экономика

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ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей", являющийся лидером российского оборонно-промышленного комплекса, присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.В кластер вступило базовое дочернее предприятие концерна - Нижегородский завод 70-летия Победы, где производят оборудование для ПАО "Газпром"."Алмаз-Антей" будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования для реализации совместных проектов в интересах вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний... Уверен, сотрудничество такого крупного концерна с тюменским Нефтегазовым кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.В состав концерна "Алмаз-Антей" входит более 60 предприятий, НИИ, конструкторские бюро, номенклатура выпускаемой продукции предназначена не только для военного, но и для гражданского применения, в том числе в ТЭК, ЖКХ, медицине, транспорте и связи, отметил губернатор.Тюменский нефтегазовый кластер – крупнейший в нефтегазовой отрасли России. Нижегородский завод 70-летия Победы стал 65-м предприятием, вошедшим в ассоциацию, сообщили в правительстве региона.

https://ria.ru/20220326/tyumen-1780223546.html

https://ria.ru/20220329/stroitelstvo-1780654667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, концерн пво "алмаз-антей", экономика, александр моор, газпром, тюменская область, новости компаний - экономика