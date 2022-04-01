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"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру - РИА Новости, 01.04.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220401/almaz-antey-1781332277.html
"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру
"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру - РИА Новости, 01.04.2022
"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру
Концерн ВКО "Алмаз-Антей", являющийся лидером российского оборонно-промышленного комплекса, присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:27
2022-04-01T16:27
тюменская область
россия
концерн пво "алмаз-антей"
экономика
александр моор
газпром
тюменская область
новости компаний - экономика
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ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей", являющийся лидером российского оборонно-промышленного комплекса, присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.В кластер вступило базовое дочернее предприятие концерна - Нижегородский завод 70-летия Победы, где производят оборудование для ПАО "Газпром"."Алмаз-Антей" будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования для реализации совместных проектов в интересах вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний... Уверен, сотрудничество такого крупного концерна с тюменским Нефтегазовым кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.В состав концерна "Алмаз-Антей" входит более 60 предприятий, НИИ, конструкторские бюро, номенклатура выпускаемой продукции предназначена не только для военного, но и для гражданского применения, в том числе в ТЭК, ЖКХ, медицине, транспорте и связи, отметил губернатор.Тюменский нефтегазовый кластер – крупнейший в нефтегазовой отрасли России. Нижегородский завод 70-летия Победы стал 65-м предприятием, вошедшим в ассоциацию, сообщили в правительстве региона.
https://ria.ru/20220326/tyumen-1780223546.html
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россия, концерн пво "алмаз-антей", экономика, александр моор, газпром, тюменская область, новости компаний - экономика
16:27 01.04.2022
 
"Алмаз-Антей" присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" присоединился к Нефтегазовому кластеру в Тюменской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд концерна "Алмаз-Антей" на выставке
Стенд концерна Алмаз-Антей на выставке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд концерна "Алмаз-Антей" на выставке
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ТЮМЕНЬ, 1 апр - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей", являющийся лидером российского оборонно-промышленного комплекса, присоединился к тюменскому Нефтегазовому кластеру, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В кластер вступило базовое дочернее предприятие концерна - Нижегородский завод 70-летия Победы, где производят оборудование для ПАО "Газпром".
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"Алмаз-Антей" будет развивать взаимодействие с разработчиками нефтегазового оборудования для реализации совместных проектов в интересах вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний... Уверен, сотрудничество такого крупного концерна с тюменским Нефтегазовым кластером поможет ускорить импортозамещение и развитие экономики страны", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
В состав концерна "Алмаз-Антей" входит более 60 предприятий, НИИ, конструкторские бюро, номенклатура выпускаемой продукции предназначена не только для военного, но и для гражданского применения, в том числе в ТЭК, ЖКХ, медицине, транспорте и связи, отметил губернатор.
Тюменский нефтегазовый кластер – крупнейший в нефтегазовой отрасли России. Нижегородский завод 70-летия Победы стал 65-м предприятием, вошедшим в ассоциацию, сообщили в правительстве региона.
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Тюменская областьРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"ЭкономикаАлександр МоорГазпромТюменская областьНовости компаний - Экономика
 
 
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