https://ria.ru/20220401/aes-1781340624.html

Лихачев назвал задержание сотрудников "Росатома" на Украине беззаконием

Лихачев назвал задержание сотрудников "Росатома" на Украине беззаконием - РИА Новости, 01.04.2022

Лихачев назвал задержание сотрудников "Росатома" на Украине беззаконием

Задержание четырех сотрудников "Росатома" на Ровенской АЭС - это совершеннейшее беззаконие и очень плохой прецедент, поскольку мирный атом должен быть вне... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:56

2022-04-01T16:56

2022-04-01T17:32

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

обострение ситуации в днр и лнр

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алексей лихачев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задержание четырех сотрудников "Росатома" на Ровенской АЭС - это совершеннейшее беззаконие и очень плохой прецедент, поскольку мирный атом должен быть вне политики, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Это совершеннейшее беззаконие. Обычные работники, сотрудники, специалисты, которые поставили нужный, необходимый набор для работы украинской станции и получили взамен силовые действия", - сказал Лихачев в пятницу в интервью каналу "Россия 24"."Это очень плохой прецедент. Потому что всегда мы исходили из того, что мирный атом вне политики", - подчеркнул глава "Росатома". По словам Лихачева, длительными, длящимися десятилетиями проектами в атомной энергетике надо заниматься, отделяя их от политики. "И вот этот прецедент, конечно, путает все карты, он разбивает мировое (атомное) сообщество, вызывает вопросы. Поэтому я считаю, что украинская сторона должна быть заинтересована не меньше, чем мы, в скорейшем разрешении этой проблемы", - добавил Лихачев. "Росатом" не бросит своих людей, подчеркнул он.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу сообщила, что попросила украинскую сторону принять меры по освобождению сотрудников "Росатома", которых незаконно задержали на территории Украины.

https://ria.ru/20220324/rosatom-1779900192.html

https://ria.ru/20220325/video-1780163964.html

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Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, украина, алексей лихачев, ситуация в днр и лнр