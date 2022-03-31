https://ria.ru/20220331/zvezda-1780983406.html

Телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду

Телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду - РИА Новости, 31.03.2022

Телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel, сформировавшуюся почти 13 миллиардов лет назад, сообщило Европейское... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T01:01

2022-03-31T01:01

2022-03-31T05:32

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хаббл

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel, сформировавшуюся почти 13 миллиардов лет назад, сообщило Европейское космическое агентство (EКА)."Хаббл" - один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. "Хаббл" был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА)."Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА установил новую необычайную веху: (он - ред.) обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной во время Большого взрыва,... самой далекой из когда-либо наблюдавшихся отдельных звезд", - говорится в пресс-релизе на сайте агентства.Обнаруженная звезда находится так далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего около 900 миллионов лет.Ранее рекорд принадлежал звезде, обнаруженной телескопом в 2018 году. Эта звезда существовала, когда Вселенной было около четырех миллиардов лет.

https://ria.ru/20220330/soyuz-1780807460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, земля, наса, хаббл