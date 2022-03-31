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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 31.03.2022

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб 30 марта в результате обстрела украинскими войсками города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:56

2022-03-31T14:56

2022-03-31T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб 30 марта в результате обстрела украинскими войсками города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели 30 марта еще одного мирного жителя 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) города Донецка по адресу: улица Дорожная, 21",- говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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