Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
ДНР в СЦКК: мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб 30 марта в результате обстрела украинскими войсками города Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели 30 марта еще одного мирного жителя 1983 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) города Донецка по адресу: улица Дорожная, 21",- говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.