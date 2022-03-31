В Липецкой области дети-сироты получат жилищные сертификаты
ЛИПЕЦК, 31 мар - РИА Новости. В Липецкой области сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход, смогут получить целевую выплату в размере 2,5 миллиона рублей на приобретение жилья, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.
Проект нового закона "О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был единогласно принят на сессии регионального парламента.
"В настоящий момент размер выплаты по текущим ценам составит 2,5 миллиона рублей. Ее можно использовать как на приобретение отдельного жилья, так и добавить к другой сумме для приобретения жилья большего размера, например, использовав средства материнского капитала. При этом жилое помещение должно быть не меньше 32 квадратных метров, не находиться в залоге, не быть аварийным", - отмечает пресс-служба.
По мнению спикера облсовета Дмитрия Аверова, жилищный сертификат - это альтернатива обеспечения жильем детей-сирот, позволяющая ускорить решение проблемы и расширить их возможности. Он отметил, что в законе предусмотрены меры, чтобы обезопасить детей-сирот от мошенников.
"Нами были максимально проработаны все варианты, чтобы недобросовестные люди не могли воспользоваться доверчивостью сирот. Поэтому нормы закона как раз предусматривают некоторые ограничения для данной категории: установлены требования к возрасту получателей таких сертификатов, их психическому здоровью и трудовому стажу. Это сделано, чтобы было понимание, что поддержку получают уже не дети, а достаточно взрослые люди, которые могут принимать решения, содержать это жилье", - сказал Аверов.