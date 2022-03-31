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В Липецкой области дети-сироты получат жилищные сертификаты

В Липецкой области дети-сироты получат жилищные сертификаты - РИА Новости, 31.03.2022

В Липецкой области дети-сироты получат жилищные сертификаты

В Липецкой области сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход, смогут получить целевую выплату в размере 2,5 миллиона рублей на приобретение... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:08

2022-03-31T19:08

2022-03-31T19:08

липецкая область

общество

жилье

липецкая область

липецкий областной совет депутатов

дети

сироты

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ЛИПЕЦК, 31 мар - РИА Новости. В Липецкой области сироты в возрасте 25 лет и старше, имеющие постоянный доход, смогут получить целевую выплату в размере 2,5 миллиона рублей на приобретение жилья, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.Проект нового закона "О социальной выплате на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был единогласно принят на сессии регионального парламента.По мнению спикера облсовета Дмитрия Аверова, жилищный сертификат - это альтернатива обеспечения жильем детей-сирот, позволяющая ускорить решение проблемы и расширить их возможности. Он отметил, что в законе предусмотрены меры, чтобы обезопасить детей-сирот от мошенников.

https://ria.ru/20220329/zapas-1780711836.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, липецкая область, липецкий областной совет депутатов, дети, сироты