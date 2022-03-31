https://ria.ru/20220331/zavisimost-1781054466.html

Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России

Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России - РИА Новости, 31.03.2022

Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России

Переход на покупку российского газа за рубли может привести не только к энергетической, но и к финансовой зависимости от РФ, заявил в четверг премьер Словакии... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:11

2022-03-31T13:11

2022-03-31T13:11

экономика

роберт хабек

дмитрий песков

владимир путин

франция

италия

россия

газпром

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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Переход на покупку российского газа за рубли может привести не только к энергетической, но и к финансовой зависимости от РФ, заявил в четверг премьер Словакии Эдуард Хегер."Если мы перенесем это на словацкие условия, то компании SPP ("Словацкая газовая промышленность", крупнейший поставщик энергии в стране) сначала придется покупать рубли за евро, а затем покупать газ у российского "Газпрома" за приобретенные рубли. В таком случае Словакия будет зависеть от России не только в энергетическом, но и в финансовом отношении", - сказал Хегер, слова которого приводит сайт братиславской газеты Pravda.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта. Отмечается, что оплата за поставки по долгосрочным контрактам "Газпрома" в марте должна быть проведена 1 апреля.Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады - считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.

https://ria.ru/20220330/posolstvo-1780932510.html

https://ria.ru/20220321/slovakiya-1779283614.html

франция

италия

россия

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, роберт хабек, дмитрий песков, владимир путин, франция, италия, россия, газпром, словацкая газовая промышленность, евросоюз, словакия