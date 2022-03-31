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Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России - РИА Новости, 31.03.2022
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Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России
Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России - РИА Новости, 31.03.2022
Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России
Переход на покупку российского газа за рубли может привести не только к энергетической, но и к финансовой зависимости от РФ, заявил в четверг премьер Словакии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:11
2022-03-31T13:11
экономика
роберт хабек
дмитрий песков
владимир путин
франция
италия
россия
газпром
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Переход на покупку российского газа за рубли может привести не только к энергетической, но и к финансовой зависимости от РФ, заявил в четверг премьер Словакии Эдуард Хегер."Если мы перенесем это на словацкие условия, то компании SPP ("Словацкая газовая промышленность", крупнейший поставщик энергии в стране) сначала придется покупать рубли за евро, а затем покупать газ у российского "Газпрома" за приобретенные рубли. В таком случае Словакия будет зависеть от России не только в энергетическом, но и в финансовом отношении", - сказал Хегер, слова которого приводит сайт братиславской газеты Pravda.Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта. Отмечается, что оплата за поставки по долгосрочным контрактам "Газпрома" в марте должна быть проведена 1 апреля.Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады - считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.
https://ria.ru/20220330/posolstvo-1780932510.html
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экономика, роберт хабек, дмитрий песков, владимир путин, франция, италия, россия, газпром, словацкая газовая промышленность, евросоюз, словакия
13:11 31.03.2022
 
Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России

Премьер Словакии Хегер опасается финансовой зависимости от России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты
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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Переход на покупку российского газа за рубли может привести не только к энергетической, но и к финансовой зависимости от РФ, заявил в четверг премьер Словакии Эдуард Хегер.
"Если мы перенесем это на словацкие условия, то компании SPP ("Словацкая газовая промышленность", крупнейший поставщик энергии в стране) сначала придется покупать рубли за евро, а затем покупать газ у российского "Газпрома" за приобретенные рубли. В таком случае Словакия будет зависеть от России не только в энергетическом, но и в финансовом отношении", - сказал Хегер, слова которого приводит сайт братиславской газеты Pravda.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта. Отмечается, что оплата за поставки по долгосрочным контрактам "Газпрома" в марте должна быть проведена 1 апреля.
Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады - считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.
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ЭкономикаРоберт ХабекДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияИталияРоссияГазпромСловацкая газовая промышленностьЕвросоюзСловакия
 
 
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