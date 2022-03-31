Премьер Словакии опасается финансовой зависимости от России
Премьер Словакии Хегер опасается финансовой зависимости от России
Денежные купюры и монеты
ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. Переход на покупку российского газа за рубли может привести не только к энергетической, но и к финансовой зависимости от РФ, заявил в четверг премьер Словакии Эдуард Хегер.
"Если мы перенесем это на словацкие условия, то компании SPP ("Словацкая газовая промышленность", крупнейший поставщик энергии в стране) сначала придется покупать рубли за евро, а затем покупать газ у российского "Газпрома" за приобретенные рубли. В таком случае Словакия будет зависеть от России не только в энергетическом, но и в финансовом отношении", - сказал Хегер, слова которого приводит сайт братиславской газеты Pravda.
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать взаиморасчеты за газ со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели ограничительные меры, в рублях. Первый отчет об исполнении в Кремле ждут к 31 марта. Объемы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта. Отмечается, что оплата за поставки по долгосрочным контрактам "Газпрома" в марте должна быть проведена 1 апреля.
Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семерки" - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады - считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.