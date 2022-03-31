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Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня по России - РИА Новости, 31.03.2022
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Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня по России
Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня по России - РИА Новости, 31.03.2022
Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня по России
Дипломаты США и Евросоюза в среду провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T02:34
2022-03-31T05:53
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Дипломаты США и Евросоюза в среду провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики, говорится в совместном заявлении сторон, которое распространил госдепартамент.Встреча, как отмечается, прошла в Вашингтоне. Американскую сторону на ней представляла замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Евросоюз – заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.В ходе встречи, как следует из документа, стороны также договорились впредь призывать Китай не оказывать "никакой поддержки" российской спецоперации на Украине, а также не пытаться помочь Москве обойти введенные странами Запада санкции.Помимо этого, дипломаты США и ЕС условились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия
02:34 31.03.2022 (обновлено: 05:53 31.03.2022)
 
Дипломаты США и ЕС провели первое заседание высокого уровня по России

Госдеп: дипломаты из США и ЕС провели заседание по России с целью изоляции ее экономики

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Дипломаты США и Евросоюза в среду провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции российской экономики, говорится в совместном заявлении сторон, которое распространил госдепартамент.
Встреча, как отмечается, прошла в Вашингтоне. Американскую сторону на ней представляла замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Евросоюз – заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.
"Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения данных мер. Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы", - сказано в заявлении.
В ходе встречи, как следует из документа, стороны также договорились впредь призывать Китай не оказывать "никакой поддержки" российской спецоперации на Украине, а также не пытаться помочь Москве обойти введенные странами Запада санкции.
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Помимо этого, дипломаты США и ЕС условились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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