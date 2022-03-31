Лукашенко: Запад щелкает зубами из-за того, что не смог оторвать Минск
Президент Лукашенко: Запад щелкает зубами из-за того, что не смог оторвать Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Запада не получилось оторвать Минск от России, и теперь он ходит и щелкает зубами".
"Было желание (у Запада - ред.) отрезать здесь и провести красную черту для России. У них не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают - не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции вводят против России и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции", - сказал Лукашенко в Минске на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко. Его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что Запад пытался в 2020 году после президентских выборов организовать в Белоруссии "майдан" по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло.
Глава государства отметил, что после 2020 года у Белоруссии был очень серьезный период: в стране готовились к референдуму по изменению конституции. "Демократизировали ее. Надо было двигаться вперед. И вы знаете, многие у нас в обществе предлагали не проводить референдум после событий 2020 года. Я категорически высказался против: мы пообещали. Референдум прошел и, знаете, такая тишина. Даже Запад утихомирился: сказать нечего. И результаты референдума на полтора процента лучше, чем на президентских выборах. У нас действительно спокойная ситуация", - подчеркнул президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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