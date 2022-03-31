https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества

Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества - РИА Новости, 31.03.2022

Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества

Ставки сейчас высоки как никогда. И речь идет уже не просто о судьбе Украины, и даже не о том, что для нас на кону — сама Россия, то есть наше будущее как... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:00

2022-03-31T08:00

2022-03-31T08:12

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Ставки сейчас высоки как никогда. И речь идет уже не просто о судьбе Украины, и даже не о том, что для нас на кону — сама Россия, то есть наше будущее как великой державы. Нет, речь действительно идет о судьбе мира, но не в том смысле, что он стоит на пороге ядерной войны (этого нет, как бы ни пытались играть на страхе перед апокалипсисом), а потому, что именно сейчас происходит выбор пути в будущее, определяется то, как будет развиваться человечество и какую форму примут международные отношения и мировая экономика. Вот что решается на наших глазах. И это понимают не только в России, Китае и во всем незападном мире — масштаб вызова осознают и объективные англосаксонские стратеги.Это цитата из статьи в Bloomberg "Путин и Си разоблачили великую иллюзию капитализма". Авторы — Джон Миклетвэйт, главный редактор Bloomberg News, бывший главред The Economist, и Адриан Вулдридж, сотрудник The Economist — англо-американские аналитики с хорошим "уровнем допуска" (Миклетвэйт — участник заседаний Бильдербергского клуба), так что никакой особой пропаганды в тексте нет. Есть попытка анализа происходящего — и рецепт спасения глобализации. Подзаголовок статьи не случаен: "Если США и их союзники не мобилизуются, чтобы спасти ее, второй великий век глобализации придет к катастрофическому концу".Почему второй? Потому что первый закончился Первой мировой войной (начавшись за полвека до нее) — а сейчас угроза глобализации сопоставима с той, что была в 1914-м. При этом говорить о "западном проекте глобализации" категорически неправильно. Глобализация на основе экономического либерализма — это чисто англосаксонский проект, отвечающий интересам именно англосаксонских элит (давно уже ставших космополитическими, наднациональными — но это отдельная тема).Почему закончилась первая глобализация? По мнению авторов Bloomberg, потому что тогдашние элиты (естественно, англосаксонские) были самодовольны и близоруки, не осознали всей реальности надвигавшегося глобального конфликта из-за возвышения Германии (естественно — чего еще ждать от английских авторов). В итоге все закончилось катастрофой и крахом первой попытки глобализации. И сейчас может произойти то же самое:Миклетвэйт и Вулдридж отмечают, что глобализация подвергалась атакам последние двадцать лет — начиная с 11 сентября 2001 года, финансового кризиса 2008-го (а кто был его автором — не США ли, построившие финансово-биржевую пирамиду?) и Brexit вместе с избранием Трампа в 2016-м. Они даже признают, что "набирает обороты разделение мировой экономики на китайскую и западную ее части", что коронавирус ударил по интеграционным связям и что в целом экономическая интеграция замедлилась, а в некоторых случаях пошла вспять. Но именно Украина стала тем, что может добить глобализацию, ведь произойдет разделение единого мирового рынка на части:Но постойте, разве не сам Запад толкает мир к этому разделению — своими безумными санкциями против России, заморозкой наших активов и угрозами ввести вторичные санкции против Китая? Да, все так — Миклетвэйт и Вулдридж не спорят с этим, но пытаются найти оправдание этой "дикости" в том, что с ее помощью можно добиться поставленных целей, то есть остановить Россию, которая и является главным врагом глобализации:Насколько велик этот шанс? Англичане признают, что такой же небольшой, как на "смену режима в Кремле", и при этом не обольщаются насчет способности Байдена, Джонсона, Макрона и Шольца (то есть лидеров Запада) соответствовать стоящему перед глобализацией вызову. Более того, тот же Байден говорит просто убийственные для глобализации вещи — например, о том, что "все, от палубы авианосца до стали на ограждениях шоссе, будет сделано в Америке от начала до конца".Так что сам процесс движется в прямо противоположном глобализации направлении:И вот тут Миклетвэйт и Вулдридж находят единственную возможность спасти глобализацию — и Запад. Она проста: нужно сплотиться. Но не просто так, не на словах и лозунгах, а по-настоящему, экономически — то есть, по сути, создать единую систему. Ускорить глобализацию в масштабах Запада:"Байден должен признать, что расширение экономической взаимозависимости между союзниками США является геостратегическим императивом. Он должен предложить Европе всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, чтобы связать Запад воедино.Это может быть слегка измененная версия отвергнутого Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, основанная на сближении нормативных требований (согласно которому продукт, который можно безопасно продавать в ЕС, можно безопасно продавать и в США — и наоборот). Он также должен присоединиться к CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве — объединяющее Австралию, Новую Зеландию, часть азиатских и американских государств)".То есть предлагаются две стадии — сначала сплотить США и Европу в единый экономический организм, а потом подключить к нему и часть Азии с Латинской Америкой. Это должно дать огромное преимущество над "автократиями" — Китаем, Россией и примкнувшими к ним странами:Это красивая модель — вот только совершенно нереалистичная. Ведь, по сути, она предлагает продолжение глобализации по-англосаксонски, но с исключением из нее нескольких крупных стран — в расчете на то, что со временем они сломаются и тоже примкнут к "свободному и либеральному миру". Но ведь нынешний проект глобализации сломался — и это признают сами Миклетвэйт и Вулдридж — по двум причинам: недовольство незападных стран и отсутствие согласия внутри Запада. Тот же проект Трансатлантического партнерства рухнул еще до всякого Трампа, потому что Европа не хотела оказаться в полном подчинении у транснациональных корпораций и элит (то есть англосаксов). И почему же теперь все согласятся идти в англосаксонское стойло? Потому что Россия разбирается с Украиной, а Запад в ответ взрывает "атомные бомбы" экономических санкций, подрывая основы им же выстроенной глобализации? Мягко говоря, нелогично.Понятно, что надежда умирает последней — поэтому и говорится о том, что "у нас еще есть время, чтобы сформировать совсем другое будущее: будущее, в котором западное богатство увеличится, а западные альянсы укрепятся", и утверждается, что сейчас "Запад более сплочен и решителен, чем в последние десятилетия", поэтому, по Байдену, должен "сцементировать воедино свободный мир". Вот только цемента не хватит — да и тех, кто готов встать в ряды цементируемых. Даже в рамках единого Запада шансы на интеграцию (то есть подчинение Европы англосаксам) представляются минимальными — что уж говорить про остальной мир. Да и сами США экономически почти обречены на изоляционизм, на превращение в осажденную крепость — с неясными перспективами единства внутри нее.Приведенная в начале текста цитата из статьи Миклетвэйта и Вулдриджа имеет продолжение:И дело тут даже не в процентах населения, а в том, что англосаксонские претензии на мировое господство, в просторечии называемые глобализацией, оказались несостоятельны. Англосаксы создали глобальную систему, невиданную в истории человечества, но в итоге надорвались, а ключевые незападные цивилизации отказываются дальше играть по их правилам. Вторая попытка глобализации по-англосаксонски провалилась — и, учитывая положение дел внутри самих стран ядра (США и Великобритании), у них точно не будет шанса на третью. Ни на третью глобализацию, ни на третью мировую войну — новый миропорядок будет строиться не по их сценарию. И не в их интересах.

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https://ria.ru/20220321/miroporyadok-1779319311.html

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