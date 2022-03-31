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Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату - РИА Новости, 31.03.2022
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Культура
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Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату
Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату - РИА Новости, 31.03.2022
Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату
Крупная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№24, которая должна была пройти в апреле в Гостином дворе, переносится на другую дату, ее проведут с 1 по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:32
2022-03-31T17:32
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№24, которая должна была пройти в апреле в Гостином дворе, переносится на другую дату, ее проведут с 1 по 5 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Более того, в связи с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия. "В этой ситуации оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле", — резюмируют организаторы.Часть запланированных мероприятий пройдет на книжном фестивале "Красная площадь", который состоится 3 — 6 июня.Уточняется, что начинается подготовка и прием заявок на участие в декабрьской ярмарке.
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новости культуры, книги
17:32 31.03.2022
 
Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату

Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на декабрь

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№24, которая должна была пройти в апреле в Гостином дворе, переносится на другую дату, ее проведут с 1 по 5 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
"В настоящее время вся книжная индустрия испытывает серьезные затруднения, связанные с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, увеличением сроков печати, логистикой, проблемой с финансами и кредитными ставками", – так организаторы объяснили перенос выставки.
Более того, в связи с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия. "В этой ситуации оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле", — резюмируют организаторы.
Часть запланированных мероприятий пройдет на книжном фестивале "Красная площадь", который состоится 3 — 6 июня.
Уточняется, что начинается подготовка и прием заявок на участие в декабрьской ярмарке.
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