https://ria.ru/20220331/yarmarka-1781133266.html

Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату

Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату - РИА Новости, 31.03.2022

Книжную ярмарку non/fictio№24 перенесли с апреля на другую дату

Крупная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№24, которая должна была пройти в апреле в Гостином дворе, переносится на другую дату, ее проведут с 1 по... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:32

2022-03-31T17:32

2022-03-31T17:32

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№24, которая должна была пройти в апреле в Гостином дворе, переносится на другую дату, ее проведут с 1 по 5 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Более того, в связи с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия. "В этой ситуации оргкомитет полагает невозможным проведение ярмарки в апреле", — резюмируют организаторы.Часть запланированных мероприятий пройдет на книжном фестивале "Красная площадь", который состоится 3 — 6 июня.Уточняется, что начинается подготовка и прием заявок на участие в декабрьской ярмарке.

https://ria.ru/20220325/knigi-1780020806.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги