Рейтинг@Mail.ru
Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/yaponiya-1781013932.html
Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией
Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией - РИА Новости, 31.03.2022
Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией
Японские власти, возвращая формулировку о Курильских островах, как незаконно оккупированных Россией, могут разрушить все то, что было сделано в двусторонних... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:32
2022-03-31T10:32
в мире
россия
япония
токио
сша
совет федерации рф
андрей климов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Японские власти, возвращая формулировку о Курильских островах, как незаконно оккупированных Россией, могут разрушить все то, что было сделано в двусторонних отношениях с конце 80-х годов прошлого века, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что японское правительство в "Синей книге по дипломатии" в отношении Курильских островов намерено изменить формулировку с "северных территорий" на "эти территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией"."Это означает попытку нынешних руководителей Японии разрушить все то, что было сделано их предшественниками (в части российско-японских отношений) за период с конца 80-х годов", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.Он подчеркнул, что данная политика Японии достаточно прогнозируема, учитывая, что с 1945 года страна находится под оккупацией США, на территории Японии размещены американские военные базы, США ввели свою агентуру в политические круги Японии. "Японские транснациональные компании до тех пор, пока не получат прямых указаний из Токио, будут продолжать работать в РФ. Если будут жесткие инструкции прекратить, они, несмотря на огромные убытки, прекратят свою работу с Россией", - сказал политик.Он также считает, что Токио будет все остальные сферы взаимодействия с РФ притормаживать."Хотя тех, кто согласен с такой политикой, в Токио не так много, как некоторым кажется. Там за эти годы сложилась прослойка более рационально мыслящих людей, и они понимают, что если рассматривать мир не только через призму нескольких островов, а понимать, кто еще является соседом Японии и какие риски возникают у японского государства в случае, если оно получит от РФ не просто титул "недружественного государства", но и что-нибудь еще в придачу", - отметил Климов.По его словам, такие рационально мыслящие граждане не приветствуют такого рода поворот событий.
https://ria.ru/20220331/yaponiya-1781008046.html
https://ria.ru/20220331/tovary-1780992724.html
россия
япония
токио
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, токио, сша, совет федерации рф, андрей климов
10:32 31.03.2022
 
Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией

Сенатор Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Японские власти, возвращая формулировку о Курильских островах, как незаконно оккупированных Россией, могут разрушить все то, что было сделано в двусторонних отношениях с конце 80-х годов прошлого века, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что японское правительство в "Синей книге по дипломатии" в отношении Курильских островов намерено изменить формулировку с "северных территорий" на "эти территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией".
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
09:57
Премьер Японии не считает ошибкой курс, проводимый в отношении России
"Это означает попытку нынешних руководителей Японии разрушить все то, что было сделано их предшественниками (в части российско-японских отношений) за период с конца 80-х годов", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что данная политика Японии достаточно прогнозируема, учитывая, что с 1945 года страна находится под оккупацией США, на территории Японии размещены американские военные базы, США ввели свою агентуру в политические круги Японии. "Японские транснациональные компании до тех пор, пока не получат прямых указаний из Токио, будут продолжать работать в РФ. Если будут жесткие инструкции прекратить, они, несмотря на огромные убытки, прекратят свою работу с Россией", - сказал политик.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
07:07
Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить
Он также считает, что Токио будет все остальные сферы взаимодействия с РФ притормаживать.
"Хотя тех, кто согласен с такой политикой, в Токио не так много, как некоторым кажется. Там за эти годы сложилась прослойка более рационально мыслящих людей, и они понимают, что если рассматривать мир не только через призму нескольких островов, а понимать, кто еще является соседом Японии и какие риски возникают у японского государства в случае, если оно получит от РФ не просто титул "недружественного государства", но и что-нибудь еще в придачу", - отметил Климов.
По его словам, такие рационально мыслящие граждане не приветствуют такого рода поворот событий.
 
В миреРоссияЯпонияТокиоСШАСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала