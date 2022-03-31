https://ria.ru/20220331/yaponiya-1781013932.html

Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией

Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией - РИА Новости, 31.03.2022

Климов: Токио может разрушить все, что было сделано в отношениях с Россией

Японские власти, возвращая формулировку о Курильских островах, как незаконно оккупированных Россией, могут разрушить все то, что было сделано в двусторонних... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:32

2022-03-31T10:32

2022-03-31T10:32

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Японские власти, возвращая формулировку о Курильских островах, как незаконно оккупированных Россией, могут разрушить все то, что было сделано в двусторонних отношениях с конце 80-х годов прошлого века, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники сообщило, что японское правительство в "Синей книге по дипломатии" в отношении Курильских островов намерено изменить формулировку с "северных территорий" на "эти территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией"."Это означает попытку нынешних руководителей Японии разрушить все то, что было сделано их предшественниками (в части российско-японских отношений) за период с конца 80-х годов", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.Он подчеркнул, что данная политика Японии достаточно прогнозируема, учитывая, что с 1945 года страна находится под оккупацией США, на территории Японии размещены американские военные базы, США ввели свою агентуру в политические круги Японии. "Японские транснациональные компании до тех пор, пока не получат прямых указаний из Токио, будут продолжать работать в РФ. Если будут жесткие инструкции прекратить, они, несмотря на огромные убытки, прекратят свою работу с Россией", - сказал политик.Он также считает, что Токио будет все остальные сферы взаимодействия с РФ притормаживать."Хотя тех, кто согласен с такой политикой, в Токио не так много, как некоторым кажется. Там за эти годы сложилась прослойка более рационально мыслящих людей, и они понимают, что если рассматривать мир не только через призму нескольких островов, а понимать, кто еще является соседом Японии и какие риски возникают у японского государства в случае, если оно получит от РФ не просто титул "недружественного государства", но и что-нибудь еще в придачу", - отметил Климов.По его словам, такие рационально мыслящие граждане не приветствуют такого рода поворот событий.

https://ria.ru/20220331/yaponiya-1781008046.html

https://ria.ru/20220331/tovary-1780992724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, токио, сша, совет федерации рф, андрей климов