Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС
Представитель ЕК Стано: Янукович останется под санкциями ЕС, несмотря на решение суда
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович пока остается под санкциями ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Накануне Суд ЕС принял очередное решение в пользу Виктора Януковича и его сына Александра, предписав исключить их из санкционных списков. При этом судебное решение касается только 2020 года, а санкции против Януковича продлевались также в 2021 и 2022 годах. По этим годам судебных решений пока не выносилось.
"Совет, как правило, тщательно изучает сам вердикт и его последствия. Янукович останется в санкционных списках, так как решение связано с его включением в санкции еще в 2020 году. Это решение уже обновлялось в 2021 и 2022 году", - пояснил он.