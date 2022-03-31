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Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС - РИА Новости, 31.03.2022
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Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС
Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС - РИА Новости, 31.03.2022
Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС
Экс-президент Украины Виктор Янукович пока остается под санкциями ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:41
2022-03-31T14:41
в мире
виктор янукович
евросоюз
украина
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович пока остается под санкциями ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Накануне Суд ЕС принял очередное решение в пользу Виктора Януковича и его сына Александра, предписав исключить их из санкционных списков. При этом судебное решение касается только 2020 года, а санкции против Януковича продлевались также в 2021 и 2022 годах. По этим годам судебных решений пока не выносилось.
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в мире, виктор янукович, евросоюз, украина, еврокомиссия
14:41 31.03.2022
 
Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС

Представитель ЕК Стано: Янукович останется под санкциями ЕС, несмотря на решение суда

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович пока остается под санкциями ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Накануне Суд ЕС принял очередное решение в пользу Виктора Януковича и его сына Александра, предписав исключить их из санкционных списков. При этом судебное решение касается только 2020 года, а санкции против Януковича продлевались также в 2021 и 2022 годах. По этим годам судебных решений пока не выносилось.
"Совет, как правило, тщательно изучает сам вердикт и его последствия. Янукович останется в санкционных списках, так как решение связано с его включением в санкции еще в 2020 году. Это решение уже обновлялось в 2021 и 2022 году", - пояснил он.
 
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