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Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС

Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС - РИА Новости, 31.03.2022

Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС

Экс-президент Украины Виктор Янукович пока остается под санкциями ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:41

2022-03-31T14:41

2022-03-31T14:41

в мире

виктор янукович

евросоюз

украина

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович пока остается под санкциями ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Накануне Суд ЕС принял очередное решение в пользу Виктора Януковича и его сына Александра, предписав исключить их из санкционных списков. При этом судебное решение касается только 2020 года, а санкции против Януковича продлевались также в 2021 и 2022 годах. По этим годам судебных решений пока не выносилось.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, виктор янукович, евросоюз, украина, еврокомиссия