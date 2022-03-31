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Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России

Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России - РИА Новости, 31.03.2022

Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России

Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:05

2022-03-31T09:05

2022-03-31T09:06

экономика

в мире

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития."Подкомиссией принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно). Мера увязана с актуальными балансами производства и потребления данных видов удобрений и позволит нарастить экспорт данной продукции, одновременно обеспечив в необходимых объемах потребности отечественных сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые будут действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220324/udobreniya-1779888139.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)