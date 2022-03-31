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Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России
Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России - РИА Новости, 31.03.2022
Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России
Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:05
2022-03-31T09:05
2022-03-31T09:06
экономика
в мире
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития."Подкомиссией принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно). Мера увязана с актуальными балансами производства и потребления данных видов удобрений и позволит нарастить экспорт данной продукции, одновременно обеспечив в необходимых объемах потребности отечественных сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые будут действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220324/udobreniya-1779888139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
09:05 31.03.2022 (обновлено: 09:06 31.03.2022)
Подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России
Минэкономразвития: подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз удобрений из России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.
"Подкомиссией принято решение об увеличении действующих квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений (на 231 и 466 тысяч тонн соответственно). Мера увязана с актуальными балансами производства и потребления данных видов удобрений и позволит нарастить экспорт данной продукции, одновременно обеспечив в необходимых объемах потребности отечественных сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.
Россия
с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС
азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые будут действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом
РФ. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.
Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) - 5,35 миллиона тонн.