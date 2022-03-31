https://ria.ru/20220331/vysylk-1781054723.html
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям - РИА Новости, 31.03.2022
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям
Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:11
2022-03-31T13:11
2022-03-31T13:35
в мире
александр токовинин
мид бельгии
россия
бельгия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_0:213:4080:2508_1920x0_80_0_0_d077ac1a5d289948d3f7164da321f81e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.Ранее МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней.Он также добавил, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии достаточно напряженная, однако бельгийские власти внимательно откликаются на обращения посольства, полиция делает все необходимое для обеспечения безопасности."Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать", - подчеркнул дипломат."На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога", - добавил посол."С одной стороны, Бельгия стала интегральной частью той экономической, информационной и даже культурной войны, которая развязана ЕС против России, против российского народа ", - заявил Токовинин. Вместе с тем он добавил, что "в то же время усиливаются настроения среди думающих особенно людей в пользу поиска каких-то разумных развязок, усиливается понимание той подоплеки исторической , которая стоит за этим конфликтом"."Усиливается понимание, особенно в деловых кругах, что так или иначе что-то надо будет делать, чтобы восстанавливать отношения уже на следующем этапе", - заключил посол.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780732137.html
россия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_227:0:3854:2720_1920x0_80_0_0_0ab2de6ae2e1be08517eab4761694afc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр токовинин, мид бельгии, россия, бельгия, евросоюз
13:11 31.03.2022 (обновлено: 13:35 31.03.2022)
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям
Посол в Бельгии Токовинин назвал высылку российских дипломатов ударом по отношениям стран
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
Ранее МИД Бельгии
сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней.
"Это нельзя воспринимать иначе как с глубоким сожалением, потому что это серьезный удар, еще один удар по двусторонним отношениям между нашими двумя странами", - сказал Токовинин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии
достаточно напряженная, однако бельгийские власти внимательно откликаются на обращения посольства, полиция делает все необходимое для обеспечения безопасности.
"Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать", - подчеркнул дипломат.
"На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога", - добавил посол.
"С одной стороны, Бельгия стала интегральной частью той экономической, информационной и даже культурной войны, которая развязана ЕС против России
, против российского народа ", - заявил Токовинин. Вместе с тем он добавил, что "в то же время усиливаются настроения среди думающих особенно людей в пользу поиска каких-то разумных развязок, усиливается понимание той подоплеки исторической , которая стоит за этим конфликтом".
"Усиливается понимание, особенно в деловых кругах, что так или иначе что-то надо будет делать, чтобы восстанавливать отношения уже на следующем этапе", - заключил посол.