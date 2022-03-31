Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/vysylk-1781054723.html
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям - РИА Новости, 31.03.2022
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям
Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:11
2022-03-31T13:35
в мире
александр токовинин
мид бельгии
россия
бельгия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_0:213:4080:2508_1920x0_80_0_0_d077ac1a5d289948d3f7164da321f81e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.Ранее МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней.Он также добавил, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии достаточно напряженная, однако бельгийские власти внимательно откликаются на обращения посольства, полиция делает все необходимое для обеспечения безопасности."Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать", - подчеркнул дипломат."На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога", - добавил посол."С одной стороны, Бельгия стала интегральной частью той экономической, информационной и даже культурной войны, которая развязана ЕС против России, против российского народа ", - заявил Токовинин. Вместе с тем он добавил, что "в то же время усиливаются настроения среди думающих особенно людей в пользу поиска каких-то разумных развязок, усиливается понимание той подоплеки исторической , которая стоит за этим конфликтом"."Усиливается понимание, особенно в деловых кругах, что так или иначе что-то надо будет делать, чтобы восстанавливать отношения уже на следующем этапе", - заключил посол.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780732137.html
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_227:0:3854:2720_1920x0_80_0_0_0ab2de6ae2e1be08517eab4761694afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр токовинин, мид бельгии, россия, бельгия, евросоюз
13:11 31.03.2022 (обновлено: 13:35 31.03.2022)
 
Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям

Посол в Бельгии Токовинин назвал высылку российских дипломатов ударом по отношениям стран

© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
Ранее МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней.

"Это нельзя воспринимать иначе как с глубоким сожалением, потому что это серьезный удар, еще один удар по двусторонним отношениям между нашими двумя странами", - сказал Токовинин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии достаточно напряженная, однако бельгийские власти внимательно откликаются на обращения посольства, полиция делает все необходимое для обеспечения безопасности.
"Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать", - подчеркнул дипломат.
"На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога", - добавил посол.
"С одной стороны, Бельгия стала интегральной частью той экономической, информационной и даже культурной войны, которая развязана ЕС против России, против российского народа ", - заявил Токовинин. Вместе с тем он добавил, что "в то же время усиливаются настроения среди думающих особенно людей в пользу поиска каких-то разумных развязок, усиливается понимание той подоплеки исторической , которая стоит за этим конфликтом".
"Усиливается понимание, особенно в деловых кругах, что так или иначе что-то надо будет делать, чтобы восстанавливать отношения уже на следующем этапе", - заключил посол.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 17:45
МИД пообещал принять контрмеры из-за высылки дипломатов из некоторых стран
 
В миреАлександр ТоковининМИД БельгииРоссияБельгияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала