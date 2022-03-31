https://ria.ru/20220331/vysylk-1781054723.html

Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям

Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям - РИА Новости, 31.03.2022

Посол назвал высылку из Бельгии российских дипломатов ударом по отношениям

Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:11

2022-03-31T13:11

2022-03-31T13:35

в мире

александр токовинин

мид бельгии

россия

бельгия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ на высылку Бельгией дипломатов, но стороны сохранят открытыми каналы дипломатического диалога, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.Ранее МИД Бельгии сообщил, что принял решение выслать 21 российского дипломата "в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны". Дипломатам следует покинуть королевство в течение 15 дней.Он также добавил, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии достаточно напряженная, однако бельгийские власти внимательно откликаются на обращения посольства, полиция делает все необходимое для обеспечения безопасности."Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать", - подчеркнул дипломат."На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога", - добавил посол."С одной стороны, Бельгия стала интегральной частью той экономической, информационной и даже культурной войны, которая развязана ЕС против России, против российского народа ", - заявил Токовинин. Вместе с тем он добавил, что "в то же время усиливаются настроения среди думающих особенно людей в пользу поиска каких-то разумных развязок, усиливается понимание той подоплеки исторической , которая стоит за этим конфликтом"."Усиливается понимание, особенно в деловых кругах, что так или иначе что-то надо будет делать, чтобы восстанавливать отношения уже на следующем этапе", - заключил посол.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780732137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр токовинин, мид бельгии, россия, бельгия, евросоюз