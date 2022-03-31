https://ria.ru/20220331/vyplata-1781150465.html
Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет
Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет - РИА Новости, 31.03.2022
Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет
Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:31
2022-03-31T18:31
2022-03-31T21:08
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет."Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам <…>, постоянно проживающим на территории России, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов", — говорится в документе.Пособие предоставляется, если ребенок — гражданин России, постоянно проживает в стране и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.Размеры выплаты будут отличаться:Пособия начнут поступать с 1 мая через ПФР или другие уполномоченные органы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html
https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780067262.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
18:31 31.03.2022 (обновлено: 21:08 31.03.2022)
Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет
Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Путин подписал указ
о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет.
"Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам <…>, постоянно проживающим на территории России
, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов", — говорится в документе.
Пособие предоставляется, если ребенок — гражданин России, постоянно проживает в стране и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Размеры выплаты будут отличаться:
—по умолчанию она составит половину прожиточного минимума для детей установленной в субъекте на момент обращения за назначением ежемесячной выплаты;
—если размер среднедушевого дохода семьи с учетом такой ежемесячной выплаты будет меньше прожиточного минимума на душу населения, то выплата вырастет до 75 процентов прожиточного минимума для детей;
—если и после этого среднедушевой доход на каждого члена семьи будет меньше прожиточного минимума, то родителям выплатят полный прожиточный минимум на ребенка.
Пособия начнут поступать с 1 мая через ПФР или другие уполномоченные органы.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.