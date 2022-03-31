https://ria.ru/20220331/vyplata-1781150465.html

Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет

Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет - РИА Новости, 31.03.2022

Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет

Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:31

2022-03-31T18:31

2022-03-31T21:08

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет."Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам <…>, постоянно проживающим на территории России, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов", — говорится в документе.Пособие предоставляется, если ребенок — гражданин России, постоянно проживает в стране и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.Размеры выплаты будут отличаться:Пособия начнут поступать с 1 мая через ПФР или другие уполномоченные органы.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html

https://ria.ru/20220325/ekonomika-1780067262.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество