13:24 31.03.2022 (обновлено: 14:06 31.03.2022)
Четких временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле
Песков: временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет, надо финализировать договор
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Четких временных рамок по встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, надо сначала финализировать договор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В этом плане, действительно, ничего не изменилось, мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, и визирование или парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц, только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Я бы не стал бы давать какие-то четкие рамки", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.