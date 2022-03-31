https://ria.ru/20220331/vstrecha-1781057986.html

Четких временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле

Четких временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.03.2022

Четких временных рамок по встрече Путина и Зеленского нет, заявили в Кремле

Четких временных рамок по встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, надо сначала финализировать договор, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:24

2022-03-31T13:24

2022-03-31T14:06

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Четких временных рамок по встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет, надо сначала финализировать договор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В этом плане, действительно, ничего не изменилось, мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, и визирование или парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц, только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Я бы не стал бы давать какие-то четкие рамки", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.

https://ria.ru/20220331/peregovory-1781070829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский