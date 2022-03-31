Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник указал на главную особенность российских военных - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/voennye-1781164509.html
Американский полковник указал на главную особенность российских военных
Американский полковник указал на главную особенность российских военных - РИА Новости, 31.03.2022
Американский полковник указал на главную особенность российских военных
Американскому обществу предстоит по-новому взглянуть на Россию и специальную военную операцию на Украине, считает бывший советник министра обороны США полковник РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:57
2022-03-31T21:30
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775981901_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_f5d02c0edbde896a292ff8a98e014fd7.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американскому обществу предстоит по-новому взглянуть на Россию и специальную военную операцию на Украине, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Свое мнение он выразил на ютьюб-канале телеведущего Дэйва Смита."Русские очень сильно от нас отличаются, мы ведем себя по-разному. Многие думали, что российские военные пройдутся по Украине будто кувалдой, но в реальности все происходит иначе: они этого не делают", — сказал он.По его мнению, российский лидер Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжает относиться к украинцам как к соседям. Макгрегор также назвал позицию Москвы "очень простой" и напомнил, что в задачи России входит, в частности, защита жителей Донбасса и собственных граждан, проживающих на Украине, а также обеспечение безопасности своих границ. Отдельно полковник упомянул о Крыме, озвучив нетипичную для американских спикеров позицию."Крым никогда не был украинским, это банальный исторический факт", — заключил Макгрегор.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Отмечалось также, что основные задачи первого этапа успешно выполнены к 25 марта и сейчас боевой потенциал Украины существенно снижен. Главной целью спецоперации в министерстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
россия
украина
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775981901_121:40:2799:2048_1920x0_80_0_0_feaf8747baa2af5969df1900122e1bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, республика крым
19:57 31.03.2022 (обновлено: 21:30 31.03.2022)
 
Американский полковник указал на главную особенность российских военных

Полковник армии США в отставке Макгрегор: российские военные отличаются от американцев

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американскому обществу предстоит по-новому взглянуть на Россию и специальную военную операцию на Украине, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Свое мнение он выразил на ютьюб-канале телеведущего Дэйва Смита.
"Русские очень сильно от нас отличаются, мы ведем себя по-разному. Многие думали, что российские военные пройдутся по Украине будто кувалдой, но в реальности все происходит иначе: они этого не делают", — сказал он.
Брошенная военными Украины техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 08:00
Запад готов воевать до последнего украинца и после поражения Киева
По его мнению, российский лидер Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжает относиться к украинцам как к соседям. Макгрегор также назвал позицию Москвы "очень простой" и напомнил, что в задачи России входит, в частности, защита жителей Донбасса и собственных граждан, проживающих на Украине, а также обеспечение безопасности своих границ. Отдельно полковник упомянул о Крыме, озвучив нетипичную для американских спикеров позицию.
"Крым никогда не был украинским, это банальный исторический факт", — заключил Макгрегор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Отмечалось также, что основные задачи первого этапа успешно выполнены к 25 марта и сейчас боевой потенциал Украины существенно снижен. Главной целью спецоперации в министерстве назвали освобождение Донбасса.
Колонна военной техники ВС России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад в ярости: Россия использует "туман войны"
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала