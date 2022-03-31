https://ria.ru/20220331/voennye-1781164509.html

Американский полковник указал на главную особенность российских военных

Американский полковник указал на главную особенность российских военных - РИА Новости, 31.03.2022

Американский полковник указал на главную особенность российских военных

Американскому обществу предстоит по-новому взглянуть на Россию и специальную военную операцию на Украине, считает бывший советник министра обороны США полковник РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:57

2022-03-31T19:57

2022-03-31T21:30

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

республика крым

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американскому обществу предстоит по-новому взглянуть на Россию и специальную военную операцию на Украине, считает бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Свое мнение он выразил на ютьюб-канале телеведущего Дэйва Смита."Русские очень сильно от нас отличаются, мы ведем себя по-разному. Многие думали, что российские военные пройдутся по Украине будто кувалдой, но в реальности все происходит иначе: они этого не делают", — сказал он.По его мнению, российский лидер Владимир Путин, несмотря ни на что, продолжает относиться к украинцам как к соседям. Макгрегор также назвал позицию Москвы "очень простой" и напомнил, что в задачи России входит, в частности, защита жителей Донбасса и собственных граждан, проживающих на Украине, а также обеспечение безопасности своих границ. Отдельно полковник упомянул о Крыме, озвучив нетипичную для американских спикеров позицию."Крым никогда не был украинским, это банальный исторический факт", — заключил Макгрегор.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Отмечалось также, что основные задачи первого этапа успешно выполнены к 25 марта и сейчас боевой потенциал Украины существенно снижен. Главной целью спецоперации в министерстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

россия

украина

сша

республика крым

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, республика крым