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VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games - РИА Новости, 31.03.2022
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VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games - РИА Новости, 31.03.2022
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games
Интернет-холдинг VK (ранее - Mail.ru Group) не рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения Mу.Games, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:23
2022-03-31T10:18
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-холдинг VK (ранее - Mail.ru Group) не рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения Mу.Games, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщил, что VK рассматривает возможность продажи подразделения Mу.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.
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Мадина Моргоева
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технологии, одноклассники
09:23 31.03.2022 (обновлено: 10:18 31.03.2022)
 
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games

VK опровергла информацию о возможной продаже игрового подразделения My.Games

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : ВКонтакте
Офис ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-холдинг VK (ранее - Mail.ru Group) не рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения Mу.Games, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщил, что VK рассматривает возможность продажи подразделения Mу.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки.
"VK не рассматривает продажу Mу.Games", - говорится в сообщении.
VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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