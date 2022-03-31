https://ria.ru/20220331/vk-1781003094.html
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games - РИА Новости, 31.03.2022
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games
Интернет-холдинг VK (ранее - Mail.ru Group) не рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения Mу.Games, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:23
2022-03-31T09:23
2022-03-31T10:18
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-холдинг VK (ранее - Mail.ru Group) не рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения Mу.Games, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщил, что VK рассматривает возможность продажи подразделения Mу.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/sotsseti-1780636571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, одноклассники
09:23 31.03.2022 (обновлено: 10:18 31.03.2022)
VK опровергла информацию о возможной продаже My.Games
VK опровергла информацию о возможной продаже игрового подразделения My.Games