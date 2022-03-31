https://ria.ru/20220331/vino-1781114083.html
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен - РИА Новости, 31.03.2022
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:17
2022-03-31T16:17
2022-03-31T16:46
экономика
россия
вино
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщила РИА Новости компания.Компания также отметила, что с самого начала колебаний курса рубля корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю. Так, в начале месяца дистрибьютор объявил о возобновлении поставок, но при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.Курс рубля в последний день марта продолжает заметно расти - уже несколько торговых сессий подряд - и к доллару, и к евро, курс которого уже проваливался ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.Ранее в четверг один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин - Simple Group - также объявил о снижении цен с 1 апреля в среднем на 10-15%.
https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вино
16:17 31.03.2022 (обновлено: 16:46 31.03.2022)
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group заявил о снижении цен на 10-15 процентов
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщила РИА Новости компания.
"Сейчас курс рубля укрепляется, мы с завтрашнего дня снижаем отпускные цены соответственно. Снижение цен по всему ассортименту импортных вин и крепкого алкоголя составит в среднем 10-15%", - говорится в сообщении.
Компания также отметила, что с самого начала колебаний курса рубля корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю. Так, в начале месяца дистрибьютор объявил о возобновлении поставок, но при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.
Курс рубля в последний день марта продолжает заметно расти - уже несколько торговых сессий подряд - и к доллару, и к евро, курс которого уже проваливался ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.
Ранее в четверг один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин - Simple Group - также объявил о снижении цен с 1 апреля в среднем на 10-15%.