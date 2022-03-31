https://ria.ru/20220331/vino-1781114083.html

Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен

Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен - РИА Новости, 31.03.2022

Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group сообщил о снижении цен

Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:17

2022-03-31T16:17

2022-03-31T16:46

экономика

россия

вино

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщила РИА Новости компания.Компания также отметила, что с самого начала колебаний курса рубля корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю. Так, в начале месяца дистрибьютор объявил о возобновлении поставок, но при этом отпускные цены на импортный алкоголь компания повысила минимум на 10%, а цены на российскую продукцию оставила неизменными.Курс рубля в последний день марта продолжает заметно расти - уже несколько торговых сессий подряд - и к доллару, и к евро, курс которого уже проваливался ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.Ранее в четверг один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин - Simple Group - также объявил о снижении цен с 1 апреля в среднем на 10-15%.

https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вино