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"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки - РИА Новости, 31.03.2022
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"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки - РИА Новости, 31.03.2022
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
"Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:14
2022-03-31T21:17
россия
wikipedia
технологии
интернет
цензура
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор."Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", — сказали в ведомстве.Уточняется, что в соответствии с требованием Генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверные данные по теме специальной военной операции на Украине, направленные на дезинформацию российских пользователей.В ведомстве добавили, что за неудаление противоправных материалов владельцу сайта грозит штраф до четырех миллионов рублей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220329/roskomnadzor-1780740645.html
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россия
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
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россия, wikipedia, технологии, интернет, цензура, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, донбасс
18:14 31.03.2022 (обновлено: 21:17 31.03.2022)
 
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки

РКН составит протокол в отношении "Википедии" за неудаление фейков об операции на Украине

© РИА НовостиСайт российской "Википедии"
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости
Сайт российской "Википедии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор.
"Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", — сказали в ведомстве.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 18:32
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
Уточняется, что в соответствии с требованием Генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверные данные по теме специальной военной операции на Украине, направленные на дезинформацию российских пользователей.
В ведомстве добавили, что за неудаление противоправных материалов владельцу сайта грозит штраф до четырех миллионов рублей.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 18:31
Роскомнадзор составит протоколы на Google за неудаление YouTube материалов
 
РоссияWikipediaТехнологииИнтернетЦензураУкраинаВооруженные силы РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ситуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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