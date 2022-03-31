https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки

"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки - РИА Новости, 31.03.2022

"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки

"Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:14

2022-03-31T18:14

2022-03-31T21:17

россия

wikipedia

технологии

интернет

цензура

украина

вооруженные силы рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор."Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", — сказали в ведомстве.Уточняется, что в соответствии с требованием Генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверные данные по теме специальной военной операции на Украине, направленные на дезинформацию российских пользователей.В ведомстве добавили, что за неудаление противоправных материалов владельцу сайта грозит штраф до четырех миллионов рублей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220329/roskomnadzor-1780740645.html

https://ria.ru/20220329/youtube-1780740411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, wikipedia, технологии, интернет, цензура, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, донбасс