https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки - РИА Новости, 31.03.2022
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
"Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:14
2022-03-31T18:14
2022-03-31T21:17
россия
wikipedia
технологии
интернет
цензура
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор."Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", — сказали в ведомстве.Уточняется, что в соответствии с требованием Генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверные данные по теме специальной военной операции на Украине, направленные на дезинформацию российских пользователей.В ведомстве добавили, что за неудаление противоправных материалов владельцу сайта грозит штраф до четырех миллионов рублей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220329/roskomnadzor-1780740645.html
https://ria.ru/20220329/youtube-1780740411.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_95:0:1904:1357_1920x0_80_0_0_abc363e4a05fcb091a20a6c470b0481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wikipedia, технологии, интернет, цензура, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, донбасс
18:14 31.03.2022 (обновлено: 21:17 31.03.2022)
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
РКН составит протокол в отношении "Википедии" за неудаление фейков об операции на Украине