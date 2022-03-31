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Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова" - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/vertolety-1781162984.html
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова" - РИА Новости, 31.03.2022
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"
Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка "Азов"*, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:53
2022-03-31T20:56
в мире
россия
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
ми-8
днр
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка "Азов"*, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, такую попытку киевский режим предпринял утром 31 марта."Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса Народной милиции Донецкой республики из трофейного американского комплекса Stinger один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", — сказал Конашенков.Второй украинский вертолет, как уточнил генерал, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".Ранее Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220331/dnr-1781099189.html
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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в мире, россия, мариуполь, украина, донбасс, ми-8, днр, ситуация в днр и лнр
19:53 31.03.2022 (обновлено: 20:56 31.03.2022)
 
Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова"

Военные ДНР сбили два вертолета с командирами "Азова" при попытке эвакуации из Мариуполя

© Фото : Пресс-служба УНМ ДНРСбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНР
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Войска ДНР сбили два вертолета Ми-8, пытавшихся вывезти из Мариуполя командиров националистического полка "Азов"*, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, такую попытку киевский режим предпринял утром 31 марта.
"Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса Народной милиции Донецкой республики из трофейного американского комплекса Stinger один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", — сказал Конашенков.
Второй украинский вертолет, как уточнил генерал, "от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 15:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
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