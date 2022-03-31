20:00 31.03.2022 (обновлено: 20:04 31.03.2022)
Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24
Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24, а также четыре БПЛА
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российскими средствами ПВО в четверг в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 350 украинских беспилотников и больше 1,8 тысячи единиц бронетехники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.
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