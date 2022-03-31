https://ria.ru/20220331/vertolet-1781165069.html

Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24

Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 31.03.2022

Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24

Российскими средствами ПВО в четверг в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:00

2022-03-31T20:00

2022-03-31T20:04

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российскими средствами ПВО в четверг в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха", - сказал Конашенков.Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 350 украинских беспилотников и больше 1,8 тысячи единиц бронетехники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ми-24, украина, ситуация в днр и лнр, россия, изюм (город)