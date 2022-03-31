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Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24
Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24 - РИА Новости, 31.03.2022
Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24
Российскими средствами ПВО в четверг в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:00
2022-03-31T20:04
обострение ситуации в днр и лнр
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ми-24
украина
ситуация в днр и лнр
россия
изюм (город)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российскими средствами ПВО в четверг в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха", - сказал Конашенков.Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 350 украинских беспилотников и больше 1,8 тысячи единиц бронетехники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, ми-24, украина, ситуация в днр и лнр, россия, изюм (город)
20:00 31.03.2022 (обновлено: 20:04 31.03.2022)
 
Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24

Российские средства ПВО в четверг сбили украинский вертолет Ми-24, а также четыре БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" готовится нанести удар по объектам ВСУ на территории Украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российскими средствами ПВО в четверг в 30 километрах западнее города Изюм был сбит украинский вертолет Ми-24, а также четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха", - сказал Конашенков.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 350 украинских беспилотников и больше 1,8 тысячи единиц бронетехники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМи-24УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияИзюм (город)
 
 
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