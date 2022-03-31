https://ria.ru/20220331/vandalizm-1781004118.html

В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам

В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам - РИА Новости, 31.03.2022

В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам

Прокуратура Московской области начала проверку после нанесения фашистской символики на памятник в деревне близ Серпухова, сообщает пресс-служба подмосковной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:28

2022-03-31T09:28

2022-03-31T10:14

происшествия

серпуховский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после нанесения фашистской символики на памятник в деревне близ Серпухова, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры."По предварительной информации, в деревне Калиново неустановленными лицами аэрозольной краской на памятник павшим воинам-танкистам нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.Как добавила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, "сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, совершивших противоправное деяние".Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела по факту реабилитации нацизма (ч.3 ст. 354.1 УК РФ).

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780257839.html

серпуховский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, серпуховский район, московская область (подмосковье)