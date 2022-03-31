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В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам
В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам - РИА Новости, 31.03.2022
В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам
Прокуратура Московской области начала проверку после нанесения фашистской символики на памятник в деревне близ Серпухова, сообщает пресс-служба подмосковной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:28
2022-03-31T09:28
2022-03-31T10:14
происшествия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после нанесения фашистской символики на памятник в деревне близ Серпухова, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры."По предварительной информации, в деревне Калиново неустановленными лицами аэрозольной краской на памятник павшим воинам-танкистам нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.Как добавила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, "сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, совершивших противоправное деяние".Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела по факту реабилитации нацизма (ч.3 ст. 354.1 УК РФ).
https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780257839.html
серпуховский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, серпуховский район, московская область (подмосковье)
09:28 31.03.2022 (обновлено: 10:14 31.03.2022)
В Подмосковье осквернили памятник воинам-танкистам
В деревне Калиново под Серпуховом неизвестные нанесли фашистскую символику на памятник
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Прокуратура Московской области начала проверку после нанесения фашистской символики на памятник в деревне близ Серпухова, сообщает
пресс-служба подмосковной прокуратуры.
"По предварительной информации, в деревне Калиново неустановленными лицами аэрозольной краской на памятник павшим воинам-танкистам нанесена фашистская символика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.
Как добавила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, "сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, совершивших противоправное деяние".
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела по факту реабилитации нацизма (ч.3 ст. 354.1 УК РФ).