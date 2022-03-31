https://ria.ru/20220331/vagony-1781094086.html

На Украине планируют национализировать первые российские вагоны

На Украине планируют национализировать первые российские вагоны - РИА Новости, 31.03.2022

На Украине планируют национализировать первые российские вагоны

Госбюро расследований (ГБР) Украины инициировало национализацию обнаруженных в Ивано-Франковской области 176 вагонов и цистерн российских и белорусских... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:15

2022-03-31T15:15

2022-03-31T15:15

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины инициировало национализацию обнаруженных в Ивано-Франковской области 176 вагонов и цистерн российских и белорусских коммерсантов на 9 миллионов долларов.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. В "Укрзализныце" заявили, что начинают процедуру национализации российских вагонов на Украине."Работники ГБР во время оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области 176 железнодорожных вагонов и цистерн, владельцами которых являются бизнесмены из Белоруссии и России. Стоимость имущества составляет почти 264 миллиона гривен (около 9 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении госбюро расследований в социальной сети Facebook*.По информации ведомства, руководству области предложено начать принудительное изъятие имущества и передачу его на нужды украинских войск. ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать продукцию на нужды украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220330/natsionalizatsiya-1780914943.html

https://ria.ru/20220322/gazprom-1779542878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, львовская область, львов, россия, ивано-франковская область, украина