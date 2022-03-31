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Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова - РИА Новости, 31.03.2022
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Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова - РИА Новости, 31.03.2022
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова
Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:22
2022-03-31T20:22
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два вертолета, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Монако также ввело экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запустило процедуру заморозки активов."Два вертолета - Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA - задержали в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно", - говорится в сообщении на сайте журнала.По данным издания, оба летательных средства ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, однако 3 марта их "сняли с регистрации".Отмечается, что вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.
https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html
https://ria.ru/20220330/krazhi-1780808343.html
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в мире, франция, россия
20:22 31.03.2022
 
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова

Французские власти заявили, что арестовали два вертолета бизнесмена Усманова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Алишер Усманов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два вертолета, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Монако также ввело экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запустило процедуру заморозки активов.
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:58
В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник
"Два вертолета - Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA - задержали в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно", - говорится в сообщении на сайте журнала.
По данным издания, оба летательных средства ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, однако 3 марта их "сняли с регистрации".
Отмечается, что вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 10:30
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев
 
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