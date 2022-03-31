https://ria.ru/20220331/usmanov-1781167326.html
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова - РИА Новости, 31.03.2022
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова
Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:22
2022-03-31T20:22
2022-03-31T20:22
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два вертолета, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Монако также ввело экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запустило процедуру заморозки активов."Два вертолета - Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA - задержали в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно", - говорится в сообщении на сайте журнала.По данным издания, оба летательных средства ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, однако 3 марта их "сняли с регистрации".Отмечается, что вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.
https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html
https://ria.ru/20220330/krazhi-1780808343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, россия
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова
Французские власти заявили, что арестовали два вертолета бизнесмена Усманова