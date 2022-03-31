https://ria.ru/20220331/usmanov-1781167326.html

Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова

Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова - РИА Новости, 31.03.2022

Французские власти заявили, что арестовали два вертолета Усманова

Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:22

2022-03-31T20:22

2022-03-31T20:22

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франция

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Американское издание Forbes со ссылкой на представителя французского министерства экономики и финансов утверждает, что французские власти задержали два вертолета, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Монако также ввело экономические санкции против России, идентичные принятым в большинстве европейских стран, запустило процедуру заморозки активов."Два вертолета - Airbus EC-175 с регистрационным номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с регистрационным номером M-DLBA - задержали в Ле Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно", - говорится в сообщении на сайте журнала.По данным издания, оба летательных средства ранее были зарегистрированы на британском острове Мэн, однако 3 марта их "сняли с регистрации".Отмечается, что вертолет M-DLBR принадлежит компании Crystal Sky Limited, а воздушное судно M-DLBA - компании Margaux Aviation Limited. Обе фирмы базируются на Каймановых островах.

https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html

https://ria.ru/20220330/krazhi-1780808343.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, россия