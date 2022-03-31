https://ria.ru/20220331/upts-1781002233.html

В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине

В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине

Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви нарушает право на свободу вероисповедания, заявили в юридическом отделе УПЦ. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:18

2022-03-31T09:18

2022-03-31T11:03

религия

украина

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви нарушает право на свободу вероисповедания, заявили в юридическом отделе УПЦ.Ранее в Верховную раду Украины внесли внесли соответствующий документ, который также подразумевает изъятие недвижимости и иного имущества УПЦ. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Законодательная инициатива <…> ни в коем случае не будет способствовать "защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины" и "охране общественной безопасности и порядка", как говорится в законопроектах, а наоборот, в условиях военного времени откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку", — говорится в заявлении юридического отдела на сайте УПЦ.В церкви отметили, что со стороны правоохранительных органов к Украинской православной церкви не было никаких претензий.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220329/vera-1780599808.html

https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь