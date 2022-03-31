09:18 31.03.2022 (обновлено: 11:03 31.03.2022)
В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине
Юридический отдел УПЦ назвал законопроект о запрете ее деятельности на Украине незаконным
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви нарушает право на свободу вероисповедания, заявили в юридическом отделе УПЦ.
Ранее в Верховную раду Украины внесли внесли соответствующий документ, который также подразумевает изъятие недвижимости и иного имущества УПЦ. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
"Законодательная инициатива <…> ни в коем случае не будет способствовать "защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины" и "охране общественной безопасности и порядка", как говорится в законопроектах, а наоборот, в условиях военного времени откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку", — говорится в заявлении юридического отдела на сайте УПЦ.
В церкви отметили, что со стороны правоохранительных органов к Украинской православной церкви не было никаких претензий.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.