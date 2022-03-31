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В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220331/upts-1781002233.html
В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине
В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине
Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви нарушает право на свободу вероисповедания, заявили в юридическом отделе УПЦ. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:18
2022-03-31T11:03
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви нарушает право на свободу вероисповедания, заявили в юридическом отделе УПЦ.Ранее в Верховную раду Украины внесли внесли соответствующий документ, который также подразумевает изъятие недвижимости и иного имущества УПЦ. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Законодательная инициатива &lt;…&gt; ни в коем случае не будет способствовать "защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины" и "охране общественной безопасности и порядка", как говорится в законопроектах, а наоборот, в условиях военного времени откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку", — говорится в заявлении юридического отдела на сайте УПЦ.В церкви отметили, что со стороны правоохранительных органов к Украинской православной церкви не было никаких претензий.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220329/vera-1780599808.html
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украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
09:18 31.03.2022 (обновлено: 11:03 31.03.2022)
 
В УПЦ прокомментировали законопроект о запрете деятельности на Украине

Юридический отдел УПЦ назвал законопроект о запрете ее деятельности на Украине незаконным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви нарушает право на свободу вероисповедания, заявили в юридическом отделе УПЦ.
Ранее в Верховную раду Украины внесли внесли соответствующий документ, который также подразумевает изъятие недвижимости и иного имущества УПЦ. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
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"Законодательная инициатива <…> ни в коем случае не будет способствовать "защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины" и "охране общественной безопасности и порядка", как говорится в законопроектах, а наоборот, в условиях военного времени откроет религиозный фронт на мирной территории Украины и разделит нашу страну по религиозному признаку", — говорится в заявлении юридического отдела на сайте УПЦ.
В церкви отметили, что со стороны правоохранительных органов к Украинской православной церкви не было никаких претензий.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Вчера, 00:33Религия
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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