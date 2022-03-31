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Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
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Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России
Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России
Вся Украина должна войти в состав России, санкций уже так много, что "все равно, что мы сделаем", а потом можно говорить с Западом на своих условиях, заявил РИА РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:51
2022-03-31T19:51
россия
украина
в мире
захар прилепин
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Вся Украина должна войти в состав России, санкций уже так много, что "все равно, что мы сделаем", а потом можно говорить с Западом на своих условиях, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Захар Прилепин.По его словам, предстоит еще много катастрофически тяжелой работы, однако есть "разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный"."Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать", - сказал Прилепин.Он подчеркнул, что Россия уже и так дошла до очень высоких степеней противостояния с Западом, санкционное давление через месяц усилится и в итоге дойдет до таких степеней, "что не будет вообще иметь значение, что мы сделаем".После этого, по мнению Прилепина, должны начаться переговоры с Польшей, Белоруссией, Румынией, Венгрией, США и "любыми игроками", которые готовы думать о будущем Украины."Но здесь мы уже находимся как бы владельцы этого пирога. И мы уже со своих условий начинаем все это продумывать. Но до этого надо доделать эту военную страшную работу. До этого надо доделать ее там, куда еще не пришли. А там, куда мы уже пришли, надо отладить нормальную работу администрации и работу с местным населением", - добавил он.По его словам, надо, чтобы Украина, находившаяся "в подполье", - "Украина Богдана Хмельницкого, маршала Рыбалко и Сергея Бондарчука", - сказала, что "я - Херсон, я - Одесса, я - Николаев, я имею право требовать возврата своей Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132767.html
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россия, украина, в мире, захар прилепин
19:51 31.03.2022
 
Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России

Писатель Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Писатель Захар Прилепин
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Вся Украина должна войти в состав России, санкций уже так много, что "все равно, что мы сделаем", а потом можно говорить с Западом на своих условиях, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду", писатель Захар Прилепин.
По его словам, предстоит еще много катастрофически тяжелой работы, однако есть "разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный".
"Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать", - сказал Прилепин.
Он подчеркнул, что Россия уже и так дошла до очень высоких степеней противостояния с Западом, санкционное давление через месяц усилится и в итоге дойдет до таких степеней, "что не будет вообще иметь значение, что мы сделаем".
После этого, по мнению Прилепина, должны начаться переговоры с Польшей, Белоруссией, Румынией, Венгрией, США и "любыми игроками", которые готовы думать о будущем Украины.
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"Но здесь мы уже находимся как бы владельцы этого пирога. И мы уже со своих условий начинаем все это продумывать. Но до этого надо доделать эту военную страшную работу. До этого надо доделать ее там, куда еще не пришли. А там, куда мы уже пришли, надо отладить нормальную работу администрации и работу с местным населением", - добавил он.
По его словам, надо, чтобы Украина, находившаяся "в подполье", - "Украина Богдана Хмельницкого, маршала Рыбалко и Сергея Бондарчука", - сказала, что "я - Херсон, я - Одесса, я - Николаев, я имею право требовать возврата своей Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Украина попыталась насолить России "в каждой столице мира" и опозорилась
 
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