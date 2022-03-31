"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"
Минобороны: "Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.
"Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия "Мотор Сич" к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - сказал Кириллов.
"Фактически, речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации", - заключил Кириллов.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.