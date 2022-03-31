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"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров" - РИА Новости, 31.03.2022
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"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"
"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров" - РИА Новости, 31.03.2022
"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"
Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:13
2022-03-31T17:13
в мире
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украина
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войска рхбз
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества."Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия "Мотор Сич" к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - сказал Кириллов.Начальник войск РХБЗ отметил, что такой БПЛА при дальности полета 300 километров мог представлять реальную угрозу заражения территории России."Фактически, речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации", - заключил Кириллов.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220330/bespilotniki-1780945338.html
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в мире, россия, украина, сша, турция, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, мария захарова, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:13 31.03.2022
 
"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"

Минобороны: "Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" интересовалось у производителей турецких беспилотников Bayraktar возможностью распылять с них аэрозоли, что вызывает озабоченность в контексте американской военно-биологической программы, которую реализовывали на территории Украины, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.
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"Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия "Мотор Сич" к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - сказал Кириллов.
Начальник войск РХБЗ отметил, что такой БПЛА при дальности полета 300 километров мог представлять реальную угрозу заражения территории России.
"Фактически, речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации", - заключил Кириллов.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:22
Минобороны заявило о причастности Пентагона к созданию биооружия на Украине
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
В миреРоссияУкраинаСШАТурцияМинистерство обороны СШАВойска РХБЗВооруженные силы РФМария ЗахароваИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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