https://ria.ru/20220331/ukraina-1781131998.html

Украина попыталась насолить России "в каждой столице мира" и опозорилась

Украина попыталась насолить России "в каждой столице мира" и опозорилась - РИА Новости, 31.03.2022

Украина попыталась насолить России "в каждой столице мира" и опозорилась

Читатели сайта болгарской медиагруппы Bulgaria ON AIR выразили негодование из-за призыва Киева поменять названия улиц по всему миру, чтобы "сделать Украину... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:13

2022-03-31T17:13

2022-03-31T17:13

в мире

украина

болгария

россия

владимир путин

софия (город)

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели сайта болгарской медиагруппы Bulgaria ON AIR выразили негодование из-за призыва Киева поменять названия улиц по всему миру, чтобы "сделать Украину частью своих столиц".Инициатива, согласно планам украинской стороны, должна затронуть территории близ российских посольств и консульств. Подобные сообщения действительно появились в соцсетях дипведомств Украины, в частности, это коснулось и посольства в Софии. Как отмечает болгарский портал, такая кампания якобы может стать "мощным ответом России"."Самый большой бред, который мне доводилось услышать за последнее время", — написал один из читателей сайта."Этим (людям — Прим.ред.) из украинского посольства нужно почитать хотя бы историю Болгарии, а то хотят какого-то идиотизма", — возмутился другой."А я хочу, чтобы Киев переименовали в Софию", — сыронизировали в комментариях."А завтра что, под иностранным давлением начнем менять названия городов и всей Болагрии?" — съязвил пользователь."Главное не стать в очередной раз посмешищем с такими предложениями, будьте внимательнее", — отметил читатель.Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Отмечалось также, что основные задачи первого этапа успешно выполнены к 25 марта, и сейчас боевой потенциал Украины существенно снижен. Главной целью спецоперации в министерстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

украина

болгария

россия

софия (город)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, болгария, россия, владимир путин, софия (город), киев