https://ria.ru/20220331/ukraina-1781111463.html

Итальянский учебник отнес Прибалтику и Украину к российскому региону

Итальянский учебник отнес Прибалтику и Украину к российскому региону - РИА Новости, 31.03.2022

Итальянский учебник отнес Прибалтику и Украину к российскому региону

Еще один итальянский учебник отнес страны Прибалтики, а также Украину, Молдавию и Белоруссию к российскому региону, сообщает в четверг портал LRT (Литовское... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:10

2022-03-31T16:10

2022-03-31T17:08

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еще один итальянский учебник отнес страны Прибалтики, а также Украину, Молдавию и Белоруссию к российскому региону, сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение).В сентябре прошлого года посольство Украины в Италии обратило внимание, что в итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика были отнесены "к российскому региону"."В PensoGeo, учебнике для седьмого класса, который издает Pearson Italia, есть глава, посвященная "российскому региону", в который предположительно входят семь стран: Россия, Украина Белоруссия, Молдавия, а также Литва, Латвия и Эстония", - говорится в сообщении портала LRT.По словам главы литовской общины Сардинии Дайвы Лапенайте, учебником пользуются в школе города Кальяри. Как она утверждает, от материала в ужасе не только все литовцы в Италии, но и сами итальянцы. Община направила письма в издательство, министерство образования Италии, Итальянское географическое общество и Ассоциацию учителей географии. Глава литовской общины в Италии Элзе Симонкявичене-ди Мельо заявила, что есть планы провести обзор содержания других учебников в Италии.Как пишет издание, посол Литвы в Италии Ричардас Шляпавичюс планирует встретиться с латвийским и эстонским коллегами, чтобы "согласовать меры". Посол также намерен встретиться с советниками итальянского министра образования. По его мнению, в рамках более точной классификации, например, той, которая принята в ООН, страны Прибалтики были бы причислены к региону Северной Европы.Портал со ссылкой на посла Италии в Литве Диего Унгаро пишет, что власти в Риме осведомлены о происходящем. "Я намерен связаться с издательством, чтобы проинформировать их о негативной реакции, которую вызвал их недостаток профессионализма", - отметил посол.

https://ria.ru/20220331/granitsy-1781003265.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, прибалтика, италия, оон, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии