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В Киеве хотят обнародовать личные данные белорусских военных и их семей - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781109163.html
В Киеве хотят обнародовать личные данные белорусских военных и их семей
В Киеве хотят обнародовать личные данные белорусских военных и их семей - РИА Новости, 31.03.2022
В Киеве хотят обнародовать личные данные белорусских военных и их семей
Главное разведывательное управление минобороны Украины пригрозило обнародовать личные данные белорусских военных и членов их семей. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:04
2022-03-31T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главное разведывательное управление минобороны Украины пригрозило обнародовать личные данные белорусских военных и членов их семей."Мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины", - говорится в публикации ведомства на его странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Пост заканчивается фразой: "Надеемся на ваше благоразумие, серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации".Ранее белорусское министерство обороны неоднократно опровергало информацию о том, что военные страны находятся на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778679078.html
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в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:04 31.03.2022
 
В Киеве хотят обнародовать личные данные белорусских военных и их семей

Разведуправление Минобороны Украины хочет обнародовать личные данные белорусских военных

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главное разведывательное управление минобороны Украины пригрозило обнародовать личные данные белорусских военных и членов их семей.
"Мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины", - говорится в публикации ведомства на его странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Пост заканчивается фразой: "Надеемся на ваше благоразумие, серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Лукашенко заявил, что Западу не удастся втянуть Минск в конфликт на Украине
Ранее белорусское министерство обороны неоднократно опровергало информацию о том, что военные страны находятся на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что Минск никто не просит принимать участие в военной спецоперации российских войск на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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