15:54 31.03.2022 (обновлено: 15:56 31.03.2022)
В Испании рассказали о военной помощи Украине
Глава Минобороны Роблес: Испания направила для Украины десять самолетов с вооружением
Украинские военнослужащие в Киеве
МАДРИД, 31 мар – РИА Новости. Испания с момента начала российской специальной военной операции направила для Украины десять самолетов с вооружением, сообщило Минобороны.
"На настоящий момент мы отправили десять самолетов с наступательным вооружением. Мы всегда говорили: мы будем отправлять этот материал для законной обороны всегда, когда Украина будет просить", - заявила министр обороны Маргарита Роблес, которая в четверг посещает военно-воздушную базу в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья, Андалусия).
По словам министра, военные поставки должны "способствовать, чтобы вскоре установился мир". Роблес также напомнила, что Испания направляет для Украины гуманитарную помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.