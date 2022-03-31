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Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781102778.html
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных - РИА Новости, 31.03.2022
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео пленных украинских военных в Мариуполе, которые советуют сослуживцам сдаваться, проклинают свою власть и извиняются. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:44
2022-03-31T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 31 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео пленных украинских военных в Мариуполе, которые советуют сослуживцам сдаваться, проклинают свою власть и извиняются."Попавшись в плен, каждый из "бравых" украинских солдат становится очень понятливым, осуждает свое руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен", — написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, отношение к пленным украинским солдатам "самое человечное": их кормят, оказывают медпомощь, дают связаться с родственниками."Никто никому не простреливает части тела, не издевается и не убивает. Мы против таких садистских методов, которые характерны нацистам из бандформирования "Азов", — отметил глава региона.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/krasnopol-1781059951.html
россия
украина
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60
353
60
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео пленных украинских военных в Мариуполе, которые советуют сослуживцам сдаваться, проклинают свою власть и извиняются.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
15:44 31.03.2022 (обновлено: 17:46 31.03.2022)
 
Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 31 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео пленных украинских военных в Мариуполе, которые советуют сослуживцам сдаваться, проклинают свою власть и извиняются.
"Попавшись в плен, каждый из "бравых" украинских солдат становится очень понятливым, осуждает свое руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен", — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, отношение к пленным украинским солдатам "самое человечное": их кормят, оказывают медпомощь, дают связаться с родственниками.
"Никто никому не простреливает части тела, не издевается и не убивает. Мы против таких садистских методов, которые характерны нацистам из бандформирования "Азов", — отметил глава региона.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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