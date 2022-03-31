https://ria.ru/20220331/ukraina-1781081859.html

Нарышкин заявил о роли истории в героизме российских военных на Украине

Нарышкин заявил о роли истории в героизме российских военных на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Нарышкин заявил о роли истории в героизме российских военных на Украине

Историческая память сыграла роль в формировании личностей российских солдат и офицеров, проявляющих самоотверженность и героизм в ходе специальной военной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:41

2022-03-31T14:41

2022-03-31T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

российское историческое общество

сергей нарышкин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Историческая память сыграла роль в формировании личностей российских солдат и офицеров, проявляющих самоотверженность и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."В ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине шаг за шагом продолжается освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Идет последовательное, методичное уничтожение карательных неонацистских формирований", - сказал Нарышкин в четверг на заседании попечительского совета фонда "История Отечества".По словам Нарышкина, он с сожалением констатирует, "что опасная, человеконенавистническая идеология нацизма, разделяемая прежде лишь узким кругом радикалов-бандеровцев, на протяжении десятилетий вдалбливалась в головы украинской молодежи, детей, расползалась по всей стране с запада на восток, многих поразила бацилла ненависти". Немалую роль в этом сыграло и насильственное вымывание исторических основ, односторонний отказ от общей культуры, веками скреплявшей единство русских и украинцев, добавил он."При этом наши солдаты и офицеры твердо стоят за правду, черпают силы в славных вековых традициях русского воинства, действуют самоотверженно, умело, по-настоящему героически. Уверен, что свою роль в формировании этих людей сыграла историческая память, воспринятая ими в семье и школе. Это подчеркивает, сколь велика сегодня роль исторического просвещения", - отметил Нарышкин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/rosgvardeytsy-1780287672.html

https://ria.ru/20220315/voennye-1778287823.html

https://ria.ru/20220329/tsvo-1780597228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российское историческое общество, сергей нарышкин, украина, ситуация в днр и лнр