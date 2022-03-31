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"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781071261.html
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь - РИА Новости, 31.03.2022
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь
Телеканал "Аль-Джазира" показал, как украинские военные используют скорую помощь. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:04
2022-03-31T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киевская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Телеканал "Аль-Джазира" показал, как украинские военные используют скорую помощь.В прямой эфир корреспондента этой арабской телекомпании попали украинские военные, которые выходят из машины скорой помощи в украинском Ирпене, подконтрольного военным Украины. На кадрах видно, как медицинский автомобиль с красным крестом на борту покидают как минимум пять абсолютно здоровых человек в военной форме, касках и бронежилетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр
14:04 31.03.2022
 
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь

Телеканал "Аль-Джазира" показал, как здоровые украинские военные выходят из скорой помощи

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Телеканал "Аль-Джазира" показал, как украинские военные используют скорую помощь.
В прямой эфир корреспондента этой арабской телекомпании попали украинские военные, которые выходят из машины скорой помощи в украинском Ирпене, подконтрольного военным Украины. На кадрах видно, как медицинский автомобиль с красным крестом на борту покидают как минимум пять абсолютно здоровых человек в военной форме, касках и бронежилетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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