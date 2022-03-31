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"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь - РИА Новости, 31.03.2022
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь
Телеканал "Аль-Джазира" показал, как украинские военные используют скорую помощь. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:04
2022-03-31T14:04
2022-03-31T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Телеканал "Аль-Джазира" показал, как украинские военные используют скорую помощь.В прямой эфир корреспондента этой арабской телекомпании попали украинские военные, которые выходят из машины скорой помощи в украинском Ирпене, подконтрольного военным Украины. На кадрах видно, как медицинский автомобиль с красным крестом на борту покидают как минимум пять абсолютно здоровых человек в военной форме, касках и бронежилетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр
"Аль-Джазира" показала, как украинские военные используют скорую помощь
Телеканал "Аль-Джазира" показал, как здоровые украинские военные выходят из скорой помощи