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Украинские власти не выпускают иностранные суда из портов - РИА Новости, 31.03.2022
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Украинские власти не выпускают иностранные суда из портов
Украинские власти не выпускают иностранные суда из портов - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские власти не выпускают иностранные суда из портов
Минобороны опровергло обвинения президента Украины Владимира Зеленского, утверждавшего, что российские войска заблокировали в украинских портах около сотни... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:02
2022-03-31T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
военно-морские силы украины
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобороны опровергло обвинения президента Украины Владимира Зеленского, утверждавшего, что российские войска заблокировали в украинских портах около сотни иностранных судов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Что касается лжи Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов, поясняем: украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, Китаю, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии", — сказал он.Генерал добавил, что Россия ежедневно предоставляет им безопасный коридор с 08:00 до 19:00 мск протяженностью 80 морских миль и шириной в три, по которому они могли бы выйти в юго-западную часть Черного моря."Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления", — отметил Конашенков.Он также опроверг заявления Зеленского, который, по словам генерала, "в рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии", выступая перед депутатами Норвегии 30 марта, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах."С учетом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Черном море — 370 и в Азовском — 50", — рассказал генерал.Представитель Минобороны пояснил, что во время шторма из-за неудовлетворительного технического состояния у десяти из них оборвались тросы с донными якорями. Одну из них нашли и нейтрализовали турецкие моряки, вторую — румынские.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/obstrel-1781062079.html
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в мире, россия, военно-морские силы украины, украина, игорь конашенков
14:02 31.03.2022 (обновлено: 17:02 31.03.2022)
 
Украинские власти не выпускают иностранные суда из портов

Киев не выпускает иностранные суда из портов "под угрозой немедленного затопления"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko/File PhotoТорговое судно в Черном море в районе порта Одессы
Торговое судно в Черном море в районе порта Одессы - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko/File Photo
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минобороны опровергло обвинения президента Украины Владимира Зеленского, утверждавшего, что российские войска заблокировали в украинских портах около сотни иностранных судов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Что касается лжи Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов, поясняем: украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, Китаю, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии", — сказал он.
Скриншот публикации на сайте издания New York Post
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Генерал добавил, что Россия ежедневно предоставляет им безопасный коридор с 08:00 до 19:00 мск протяженностью 80 морских миль и шириной в три, по которому они могли бы выйти в юго-западную часть Черного моря.
"Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления", — отметил Конашенков.
Он также опроверг заявления Зеленского, который, по словам генерала, "в рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии", выступая перед депутатами Норвегии 30 марта, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах.
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"С учетом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Черном море — 370 и в Азовском — 50", — рассказал генерал.
Представитель Минобороны пояснил, что во время шторма из-за неудовлетворительного технического состояния у десяти из них оборвались тросы с донными якорями. Одну из них нашли и нейтрализовали турецкие моряки, вторую — румынские.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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