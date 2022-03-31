https://ria.ru/20220331/ukraina-1781069497.html
В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Черного моря
В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Черного моря - РИА Новости, 31.03.2022
В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Черного моря
Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Черном море 420 якорных мин, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:59
2022-03-31T13:59
2022-03-31T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
черное море
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Черном море 420 якорных мин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, опровергнув утверждения Владимира Зеленского о том, что РФ якобы минирует Черное море.По словам генерала, "в рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии" президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами Норвегии 30 марта, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах."С учетом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Черном море - 370 и в Азовском - 50", - рассказал генерал.Он пояснил, что в результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. "С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - отметил Конашенков.Он добавил, что одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах."Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран", - отметил официальный представитель Минобороны.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780104552.html
https://ria.ru/20220329/miny-1780754993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черное море, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир зеленский
13:59 31.03.2022 (обновлено: 14:13 31.03.2022)
В Минобороны ответили на заявления Зеленского о минировании Черного моря
Минобороны опровергло заявления Зеленского про минирование Россией акватории Черного моря
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Военно-морские силы Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Черном море 420 якорных мин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, опровергнув утверждения Владимира Зеленского о том, что РФ якобы минирует Черное море.
По словам генерала, "в рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы
и демократии" президент Украины Владимир Зеленский
, выступая перед депутатами Норвегии
30 марта, обвинил Россию
в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах.
"С учетом незнания Зеленским реальной обстановки за пределами Киева
и деятельности своих же подчиненных, официально сообщаем. В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей
остатками минно-тральных сил ВМС Украины
было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1: в Черном море
- 370 и в Азовском - 50", - рассказал генерал.
Он пояснил, что в результате шторма в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. "С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - отметил Конашенков.
Он добавил, что одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах.
"Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран", - отметил официальный представитель Минобороны.