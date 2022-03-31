https://ria.ru/20220331/ukraina-1781065914.html

Москва и Киев попросили Рим стать гарантом мира на Украине, заявил Драги

Москва и Киев попросили Рим стать гарантом мира на Украине, заявил Драги - РИА Новости, 31.03.2022

Москва и Киев попросили Рим стать гарантом мира на Украине, заявил Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Москва и Киев попросил Риму выступить одним из гарантов безопасности и мира на Украине, заявил премьер-министр... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:49

2022-03-31T13:49

2022-03-31T15:29

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

италия

марио драги

владимир путин

украина

донбасс

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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Москва и Киев попросил Риму выступить одним из гарантов безопасности и мира на Украине, заявил премьер-министр Италии."Содержание этих гарантий пока рано определять, потому что оно будет зависеть от переговоров между Россией и Украиной. Могут быть, и я думаю, будут гарантии, которые будут обеспечивать условия переговоров: это мир, вид нейтралитета, который должна обсудить Украина, статус регионов Донбасса, законы, которые будет подтверждать этот статус. Позитивная вещь в том, что Италию запросили быть гарантом и Россия, и Украина", — сказал он.По его словам, предложение из Кремля поступило накануне.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781058573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, италия, марио драги, владимир путин, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр